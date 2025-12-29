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Донбасс придется отдать? Зеленский перекладывает ответственность за все на украинцев. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" размышляет о мирных переговорах. Что нового появилось и на что стоит обратить внимание?
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- Первое. Предметно заговорили, что гарантии безопасности для Украины должен ратифицировать Конгресс. Это хоть что-то, что Конгресс — официальный орган, а не что-то под честное слово, как предлагалось ранее. В этом варианте нам предлагают "самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет". Всего 2 дня назад речь шла просто о гарантиях безопасности на 15 лет.
- Второе. Заруба как всегда на вопросе Донбасса. И тут же попытка сбросить ответственность за территориальные изменения в ущерб себе путем референдума. Зеленский договорился до того, что украинские граждане, находящиеся за рубежом, обязательно будут участвовать в референдуме по территориальным вопросам, если он будет проводиться. Однако организация такого голосования потребует времени и подготовки. Зеленский и Ко между вариантом провести очень неприглядное перемирие в Раде и сбросить на плечи граждан — выбрали второе. Вполне возможно, что заявление о голосовании на соответствующем референдуме нашего зарубежного актива было умасливанием Трампа. Потому что если нет, то черт возьми — это может расколоть украинское общество, которое, уставшее от войны, ждет наши территории. При этом Трамп заявил, что Путин не собирается прекращать огонь по Украине в день референдума.
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Хоча,вона,відповідальність, для нього,таки буде-після виборів.
під "вічними" статтями Конституції розуміють ті, що стосуються фундаментальних основ державності, суверенітету та невід'ємних прав народу, як-от Статті 1, 2, 3
Стаття 1: Проголошує Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.
Стаття 2: Затверджує суверенітет України на всій її території та її унітарний статус, а також цілісність і недоторканність території.
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