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Туск про результати перемовин: США заявили про готовність гарантувати безпеку України, включно з військовою присутністю
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після консультацій лідерів ЄС і Канади заявив, що ключовим результатом переговорів стала готовність США долучитися до гарантій безпеки для України після укладення миру, зокрема з можливістю присутності американських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем'єра Польщі у соцмережі Х у вівторок.
Пізніше Туск додав, що на зустрічі оцінили результати першого етапу переговорів.
"Питання щодо миру в Україні обговорюються в різних форматах і на різних зустрічах. Я щойно завершив розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО. Ми оцінили результати першого етапу переговорів. Мир на горизонті", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Переговори відбулися у неділю, 28 грудня, у Флориді за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Після зустрічі було анонсовано подальші консультації з європейськими лідерами.
- 30 грудня європейські лідери провели раунд консультацій щодо війни в Україні. Вони заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.12.2025 15:08 Відповісти Посилання
+3 piligrim
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+3 Анатолій Панасюк
показати весь коментар30.12.2025 15:17 Відповісти Посилання
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