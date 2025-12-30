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Новини Мирні перемовини
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Туск про результати перемовин: США заявили про готовність гарантувати безпеку України, включно з військовою присутністю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після консультацій лідерів ЄС і Канади заявив, що ключовим результатом переговорів стала готовність США долучитися до гарантій безпеки для України після укладення миру, зокрема з можливістю присутності американських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем'єра Польщі у соцмережі Х у вівторок.

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Пізніше Туск додав, що на зустрічі оцінили результати першого етапу переговорів.

Також читайте: Європейські лідери заявили про ознаки просування мирного процесу щодо України: "Мир на горизонті"

"Питання щодо миру в Україні обговорюються в різних форматах і на різних зустрічах. Я щойно завершив розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО. Ми оцінили результати першого етапу переговорів. Мир на горизонті", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало

  • Переговори відбулися у неділю, 28 грудня, у Флориді за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Після зустрічі було анонсовано подальші консультації з європейськими лідерами.
  • 30 грудня європейські лідери провели раунд консультацій щодо війни в Україні. Вони заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Трамп хазяїн свого слова - хотів дав - хотів забрав
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30.12.2025 15:08 Відповісти
+3
якщо не буде покарання злочинців, на порозі буде дуже короткотривалий мир, а далі - світовий пожар...
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30.12.2025 15:02 Відповісти
+3
І ще заявить що пожартував.
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30.12.2025 15:17 Відповісти

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