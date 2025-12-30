Туск про результати перемовин: США заявили про готовність гарантувати безпеку України, включно з військовою присутністю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після консультацій лідерів ЄС і Канади заявив, що ключовим результатом переговорів стала готовність США долучитися до гарантій безпеки для України після укладення миру, зокрема з можливістю присутності американських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем'єра Польщі у соцмережі Х у вівторок.

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Пізніше Туск додав, що на зустрічі оцінили результати першого етапу переговорів.

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"Питання щодо миру в Україні обговорюються в різних форматах і на різних зустрічах. Я щойно завершив розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО. Ми оцінили результати першого етапу переговорів. Мир на горизонті", - йдеться у повідомленні.

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