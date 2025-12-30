Європейські лідери заявили про ознаки просування мирного процесу щодо України: "Мир на горизонті"

Після чергового раунду консультацій щодо війни в Україні європейські лідери заявили про поступ у мирному процесі та появу обережних підстав для оптимізму, водночас застерігаючи від передчасних висновків.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі X (Twitter), передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, відбувся "черговий раунд консультацій" за участю європейських та канадських партнерів.

"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи Росію, потрібні прозорість і чесність", - наголосив Мерц.

Про позитивні сигнали після переговорів також заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Sky News. За його словами, є підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.

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"Мир на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", - сказав Туск.

Водночас польський прем’єр застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що наразі йдеться лише про надію, а не гарантований результат.

"Це все ще надія, далеко не на 100% певна", - резюмував він.

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