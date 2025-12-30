Европейские лидеры заявили о признаках продвижения мирного процесса в отношении Украины: "Мир на горизонте"

После очередного раунда консультаций по войне в Украине европейские лидеры заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялся "очередной раунд консультаций" с участием европейских и канадских партнеров.

"Мы продвигаем мирный процесс. Сейчас от всех, включая Россию, нужны прозрачность и честность", - подчеркнул Мерц.

О положительных сигналах после переговоров также заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Sky News. По его словам, есть основания полагать, что война может закончиться быстрее, чем ожидалось.

"Мир на горизонте. Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, причем довольно быстро", - сказал Туск.

В то же время польский премьер предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что пока речь идет только о надежде, а не о гарантированном результате.

"Это все еще надежда, далеко не на 100% определенная", - резюмировал он.

