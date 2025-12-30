РУС
Европейские лидеры заявили о признаках продвижения мирного процесса в отношении Украины: "Мир на горизонте"

После очередного раунда консультаций по войне в Украине европейские лидеры заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялся "очередной раунд консультаций" с участием европейских и канадских партнеров.

"Мы продвигаем мирный процесс. Сейчас от всех, включая Россию, нужны прозрачность и честность", - подчеркнул Мерц.

О положительных сигналах после переговоров также заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Sky News. По его словам, есть основания полагать, что война может закончиться быстрее, чем ожидалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аппетиты России на мирных переговорах слишком велики, - Науседа

"Мир на горизонте. Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, причем довольно быстро", - сказал Туск.

В то же время польский премьер предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что пока речь идет только о надежде, а не о гарантированном результате.

"Это все еще надежда, далеко не на 100% определенная", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не можем просто выйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Европа (2243) война в Украине (7387)
+13
я ще нікого не бачив, хто дйшов би до горизонту.
30.12.2025 14:32 Ответить
30.12.2025 14:32 Ответить
+11
, яка постійно віддаляється, коли до неї намагаються наблизитись.
30.12.2025 14:40 Ответить
30.12.2025 14:40 Ответить
+9
Горизонт - уявна лінія
30.12.2025 14:31 Ответить
30.12.2025 14:31 Ответить
Мир на горизонті, мир за два метри, миру досягнуто на 97,4578511014%, ...
30.12.2025 14:29 Ответить
30.12.2025 14:29 Ответить
На 73%.
30.12.2025 14:31 Ответить
30.12.2025 14:31 Ответить
горизонт - то уявна лінія, вона завжди віддаляється при спробі наблизитися...
30.12.2025 14:53 Ответить
30.12.2025 14:53 Ответить
Мабуть вони це і мали на увазі
30.12.2025 15:14 Ответить
30.12.2025 15:14 Ответить
Горизонт - уявна лінія
30.12.2025 14:31 Ответить
30.12.2025 14:31 Ответить
Найточніша характеристика
30.12.2025 14:32 Ответить
30.12.2025 14:32 Ответить
, яка постійно віддаляється, коли до неї намагаються наблизитись.
30.12.2025 14:40 Ответить
30.12.2025 14:40 Ответить
А що путін уже здох?
30.12.2025 14:32 Ответить
30.12.2025 14:32 Ответить
я ще нікого не бачив, хто дйшов би до горизонту.
30.12.2025 14:32 Ответить
30.12.2025 14:32 Ответить
Три дня горами, а там і рукою подати.
30.12.2025 14:35 Ответить
30.12.2025 14:35 Ответить
Капітуляція на горизонті, а не мир.
30.12.2025 14:32 Ответить
30.12.2025 14:32 Ответить
В підерів парад раунд був. Бач як просунули, чи засунули?
30.12.2025 14:34 Ответить
30.12.2025 14:34 Ответить
Смішно...

Серйозні люди, а поводяться як дітлахи.
30.12.2025 14:35 Ответить
30.12.2025 14:35 Ответить
На горизонте [зацензурено]. Но, главное, стоит видеть оптимистично.
30.12.2025 14:35 Ответить
30.12.2025 14:35 Ответить
Мало Ху?лу вломили на валдаї?
30.12.2025 14:35 Ответить
30.12.2025 14:35 Ответить
Відстань до горизонту залежить від висоти спостерігача: для людини середнього зросту (близько 1.7 м) на рівній поверхні це приблизно 4.7-5 км, але з підйомом на 100 метрів горизонт віддаляється до ~35.7 км, а з космічної висоти (10 км) може сягати 350+ км.

нагадаю буржуйським педо куколдам!
українцям потрібен не мир, українцям потрібна перемога!!!
30.12.2025 14:37 Ответить
30.12.2025 14:37 Ответить
Перемога для українців, щоб пу здриснув з України і оставив в спокої і ров з крокодилами і колючим дротом, мінами на кордонах з рашкостаном.
30.12.2025 14:53 Ответить
30.12.2025 14:53 Ответить
Слово «горизонт» має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.
30.12.2025 14:38 Ответить
30.12.2025 14:38 Ответить
Мы это уже слышали сотню раз с 2019 года. Можем послушать и еще столько же.
30.12.2025 14:40 Ответить
30.12.2025 14:40 Ответить
Для обрію (горизонту) характерно - до нього рухаєшся, а він ніяк не наближається.
Так і мир , коли ведеш переговори з кацапами і їх свинопасом ху.
30.12.2025 14:42 Ответить
30.12.2025 14:42 Ответить
Там окрема людина в ЄС, вигадує нові формулювання
30.12.2025 14:43 Ответить
30.12.2025 14:43 Ответить
Після пострілів по валдаю
30.12.2025 14:44 Ответить
30.12.2025 14:44 Ответить
Після чергового раунду консультацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3593074

ЧЕРГОВОГО. Хто в черзі то стоїть останнім? Чи ще хтось підходить?
30.12.2025 14:48 Ответить
30.12.2025 14:48 Ответить
...мир за горизонтом
пу чекає лише на капітуляцію= демілітаризацію і знищення українства і про це відкрито каже сто раз на день
30.12.2025 14:49 Ответить
30.12.2025 14:49 Ответить
30.12.2025 14:50 Ответить
30.12.2025 14:50 Ответить
Мерц зламався, несіть нового
30.12.2025 14:51 Ответить
30.12.2025 14:51 Ответить
Якесь масове божевілля...Де хоч одна, маленька ознака наближення миру? Звичайно, що всі притомні люди хочуть миру, але не треба бажане видавати за дійсне.
30.12.2025 14:51 Ответить
30.12.2025 14:51 Ответить
горизонт- це уявна лінія, якщо що.
30.12.2025 14:54 Ответить
30.12.2025 14:54 Ответить
Невдале порівняння з "горизонтом" Бо це уявна лінія--настількки ти до неї наближуєшся,настільки вона віддаляється
30.12.2025 14:55 Ответить
30.12.2025 14:55 Ответить
Не писати ж правду- що це не горизонт, а морквина перед мордою їшака.
30.12.2025 15:36 Ответить
30.12.2025 15:36 Ответить
Вже є 90% миру, а по факту нуль ..це квантова математика...не для всіх
30.12.2025 14:55 Ответить
30.12.2025 14:55 Ответить
А хтось намагався дійти до горизонту? Невже комусь вдалось це зробити?
30.12.2025 14:56 Ответить
30.12.2025 14:56 Ответить
Чатжіпіті ненароком видав базу.
30.12.2025 15:01 Ответить
30.12.2025 15:01 Ответить
Петрику, це ж очевидно без всіляких ШІ! Про сарказм пошукайте!
30.12.2025 15:05 Ответить
30.12.2025 15:05 Ответить
чи можна дійти до лінії горизонту
Огляд від ШІ
Ні, дійти до лінії горизонту неможливо, бо Земля куляста, і коли ви рухаєтесь, лінія горизонту постійно віддаляється, ніби ховаючись за кривизною планети
30.12.2025 15:06 Ответить
30.12.2025 15:06 Ответить
"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи Росію, потрібні прозорість і чесність", - наголосив Мерц. Мерц.Ти, плять .про яку чесність "вітер гониш" коли наіпав Україну майже на 8 млрд .євро???
30.12.2025 15:07 Ответить
30.12.2025 15:07 Ответить
Вам вже куйло вчора всі ці мирні ініціативи послав накуй,розказавши що його хотіли вбити міфічні безпілотники,а дурачки далі вірять в якийсь мир,ну дегенерати.Готуйтесь походу 26 рік буде і у вас війна.
30.12.2025 15:12 Ответить
30.12.2025 15:12 Ответить
гарантії безпеки в мить розвіються, як дим після бенефісу пу під чужим прапором
чи замало історій по зелЁнЫх вежливЫх человечков в криму, 20 тис
порушень припинення вогню за мінськими угодами, які зафіксувало обсє з боку раши і що? з пу, як з гуся вода
Тому, лише озброєні до зубів ЗСУ можуть бути єдиною гарантією безпеки за підтримки друзів України, які дуже добре розуміють, що пу невдовзі вже лижи навострів і йде по них.
30.12.2025 15:31 Ответить
30.12.2025 15:31 Ответить
Нагадую, горизонт то така завжди далека штука, до нього не дійдеш!
30.12.2025 15:33 Ответить
30.12.2025 15:33 Ответить
 
 