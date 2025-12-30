Туск о результатах переговоров: США заявили о готовности гарантировать безопасность Украины, включая военное присутствие
Премьер-министр Польши Дональд Туск после консультаций лидеров ЕС и Канады заявил, что ключевым результатом переговоров стала готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после заключения мира, в частности с возможностью присутствия американских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х во вторник.
Позже Туск добавил, что на встрече оценили результаты первого этапа переговоров.
"Вопросы мира в Украине обсуждаются в различных форматах и на различных встречах. Я только что завершил разговор с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО. Мы оценили результаты первого этапа переговоров. Мир на горизонте", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Переговоры состоялись в воскресенье, 28 декабря, во Флориде с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. После встречи были анонсированы дальнейшие консультации с европейскими лидерами.
- 30 декабря европейские лидеры провели раунд консультаций по войне в Украине. Они заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.
