Туск о результатах переговоров: США заявили о готовности гарантировать безопасность Украины, включая военное присутствие

Премьер-министр Польши Дональд Туск после консультаций лидеров ЕС и Канады заявил, что ключевым результатом переговоров стала готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после заключения мира, в частности с возможностью присутствия американских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х во вторник.

Позже Туск добавил, что на встрече оценили результаты первого этапа переговоров.

"Вопросы мира в Украине обсуждаются в различных форматах и на различных встречах. Я только что завершил разговор с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО. Мы оценили результаты первого этапа переговоров. Мир на горизонте", - говорится в сообщении.

