РУС
Новости Мирные переговоры
560 7

Туск о результатах переговоров: США заявили о готовности гарантировать безопасность Украины, включая военное присутствие

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после консультаций лидеров ЕС и Канады заявил, что ключевым результатом переговоров стала готовность США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после заключения мира, в частности с возможностью присутствия американских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши в соцсети Х во вторник.

Позже Туск добавил, что на встрече оценили результаты первого этапа переговоров.

Читайте также: Европейские лидеры заявили о признаках продвижения мирного процесса в отношении Украины: "Мир на горизонте"

"Вопросы мира в Украине обсуждаются в различных форматах и на различных встречах. Я только что завершил разговор с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО. Мы оценили результаты первого этапа переговоров. Мир на горизонте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, - фон дер Ляйен

Что предшествовало

  • Переговоры состоялись в воскресенье, 28 декабря, во Флориде с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. После встречи были анонсированы дальнейшие консультации с европейскими лидерами.
  • 30 декабря европейские лидеры провели раунд консультаций по войне в Украине. Они заявили о прогрессе в мирном процессе и появлении осторожных оснований для оптимизма, одновременно предостерегая от преждевременных выводов.

Автор: 

переговоры (5483) Туск Дональд (861)
Сенат! Конгрес! Все інше - потім....
30.12.2025 15:01 Ответить
якщо не буде покарання злочинців, на порозі буде дуже короткотривалий мир, а далі - світовий пожар...
30.12.2025 15:02 Ответить
США заявили про готовність гарантувати безпеку України, включно з військовою присутністю ...США ДОКУЯ ЧОГО ЗАЯВЛЯЮТЬ. В ЇХ ЗАЯВАХ БІЛЬШЕ ЛИЦЕМІРНОЇ БРЕХНІ.ЯК РЕАЛЬНОЇ ДІЄВОЇ ДОПОМОГИ...Дивлячись на дії США У СВІТЛІ бУДАПЕШТСЬКОГО ПАПЕРУ...УКРАЇНА НЕМАЄ ПРАВА БІЛЬШЕ ВІРИТИ США...
30.12.2025 15:03 Ответить
Трамп хазяїн свого слова - хотів дав - хотів забрав
30.12.2025 15:08 Ответить
І ще заявить що пожартував.
30.12.2025 15:17 Ответить
30.12.2025 15:10 Ответить
США має право гарантувати безпеку України, включно з військовою присутністю. Але може не мати бажання.
30.12.2025 15:10 Ответить
 
 