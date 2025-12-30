РУС
Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей Украины и США, - СВР

Кремль проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей, достигнутых между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, операция началась с заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и была оперативно распространена российскими пропагандистами. В течение двух часов эти нарративы подхватили заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, помощник Путина Юрий Ушаков, руководители российских партий и первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Алексей Журавлев.

В разведке отметили, что такая скорость и скоординированность действий свидетельствуют о проведении операции по прямым указаниям Путина и в соответствии с утвержденными "темниками".

СВР также привела ряд фактов, подтверждающих фейковость заявлений об атаке. В частности, 29 декабря жители Новгородской области не сообщали о каких-либо атаках БПЛА, а Кремль впоследствии начал распространять фейковые сообщения от имени якобы жителей Валдая. Кроме того, Россия до сих пор не предоставила никаких фактических доказательств - обломков, фото или видео сбитых дронов, а Минобороны РФ дважды меняло официальные сводки, корректируя количество "зафиксированных" беспилотников.

В разведке напомнили, что Москва уже не впервые манипулирует темой атак на российские объекты. В частности, в мае 2023 года РФ заявляла об атаке дронов на Кремль, а в мае 2025 года - о якобы попадании вертолета Путина в "эпицентр атаки БПЛА" во время поездки в Курскую область, что впоследствии было подтверждено как постановка.

В СВР подчеркнули, что фейк об атаке БПЛА является нервной реакцией России на прогресс, достигнутый по итогам переговоров в США. В разведке считают, что Кремль будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, возможных ударов по Украине в новогодний период и дискредитации украинского руководства.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Це ж та СЗР, куди Дермак завітав після звільнення, на чорному мерседес 500? Як завжди, накачали "аналітику" в інтернеті, та "продають" платникам податків. Ну, відносно недорого.
30.12.2025 16:07 Ответить
А чого не заявити шось типу "наші дрони, де хочем там і літаєм", взагалі .
30.12.2025 16:09 Ответить
Якби вони були, то так би і сказали.

Визнати атаку на якійсь об'єкт чи людину - це не проблема для наших спеців
30.12.2025 16:53 Ответить
Міжнародній спільноті ,в тому числі американській ,варто звернути увагу що ракетно-шахедні удари рашистської федерації по Україні і навіть по будівлі уряду протягом цього року залишались без будь-якої уваги з боку Трампа і його адміністрації. Замість цього лунали фрази -у вас нема карт проти росії.
30.12.2025 16:09 Ответить
СВР - даёт аналитику уровня школьника, который умеет пользоваться ютубом))
30.12.2025 16:11 Ответить
Однозначно я би тільки вітав, якби наші дрони чи ракети дійсно рознесли якусь з резиденцій Путлера, якщо не з ним особисто, то хоча б з його челяддю (щоб маразматик всього Всесвіту принаймні добряче обісрався, адже, якщо сьогодні пронесло, то завтра може і не пронести). Але, на жаль, не цього разу...
30.12.2025 16:40 Ответить
"За даними СЗР, операція розпочалася із заяви міністра закордонних справ РФ Сергія лаврова ..."
Ніт !
Операція розпочалася з того , що ***** ще вранці дзвонив Тромбу і це йому розповів !
СЗР навіть цього не знає ?
30.12.2025 17:01 Ответить
 
 