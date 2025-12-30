Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей Украины и США, - СВР

Кремль проводит информационную операцию с целью срыва договоренностей, достигнутых между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, операция началась с заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и была оперативно распространена российскими пропагандистами. В течение двух часов эти нарративы подхватили заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, помощник Путина Юрий Ушаков, руководители российских партий и первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам обороны Алексей Журавлев.

В разведке отметили, что такая скорость и скоординированность действий свидетельствуют о проведении операции по прямым указаниям Путина и в соответствии с утвержденными "темниками".

СВР также привела ряд фактов, подтверждающих фейковость заявлений об атаке. В частности, 29 декабря жители Новгородской области не сообщали о каких-либо атаках БПЛА, а Кремль впоследствии начал распространять фейковые сообщения от имени якобы жителей Валдая. Кроме того, Россия до сих пор не предоставила никаких фактических доказательств - обломков, фото или видео сбитых дронов, а Минобороны РФ дважды меняло официальные сводки, корректируя количество "зафиксированных" беспилотников.

В разведке напомнили, что Москва уже не впервые манипулирует темой атак на российские объекты. В частности, в мае 2023 года РФ заявляла об атаке дронов на Кремль, а в мае 2025 года - о якобы попадании вертолета Путина в "эпицентр атаки БПЛА" во время поездки в Курскую область, что впоследствии было подтверждено как постановка.

В СВР подчеркнули, что фейк об атаке БПЛА является нервной реакцией России на прогресс, достигнутый по итогам переговоров в США. В разведке считают, что Кремль будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, возможных ударов по Украине в новогодний период и дискредитации украинского руководства.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

