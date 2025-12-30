РУС
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
1 730 29

Уитакер об "атаке" на резиденцию Путина: Украина действительно хочет заключить мир, это было бы неуместно

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что "пока непонятно", действительно ли Украина атаковала резиденцию российского диктатора Путина на Валдае, поскольку это было бы неуместно.

Об этом он сказал в эфире Fox Business, информирует Цензор.НЕТ.

Что сказал Уитакер

"Мне кажется немного неуместным быть так близко к мирному соглашению –– Украина действительно хочет заключить мирное соглашение –– и затем делать что-то, что может быть расценено как неосмотрительное или неконструктивное", – подчеркнул Уитакер.

Постпред США при НАТО напомнил, что ранее Дональд Трамп также выразил сомнение в том, что Украина действительно атаковала резиденцию Путина. По его словам, это был бы слишком провокационный шаг во время мирных переговоров.

Удары РФ по Украине

Кроме того, Уитакер отметил, что Россия не прекратила свои удары по Украине, несмотря на все дипломатические усилия США, направленные на завершение войны. Он добавил, что Украина каждую ночь подвергается ударам беспилотников и ракет, в частности по Киеву.

"Я думаю, что обе стороны хотят положить конец войне, вопрос только в условиях - мы все больше осознаем различия между двумя сторонами, мы слышим, что соглашение готово на 90-95%", - сказал Уитакер.

Постпред США при НАТО добавил, что территориальные вопросы остаются одними из самых сложных при урегулировании войны РФ против Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

путин владимир (32633) резиденция (151) война в Украине (7387) Уитакер Мэтью (49)
Топ комментарии
+7
***** ворог україни!
***** законна ціль для знищення!
показать весь комментарий
30.12.2025 20:40 Ответить
+6
Заметили, как фсб никогда не упоминает слово "россия". Нигде. Только "Украина".
Кто напал на Украину - россия. Но муссируем - Украина.
Войну развязала россия, но "Украинский кризис".
россия совершает геноцид другой нации, но "если Украина хочет мира".
И т.д.
p.s. русский глист из жопы витакер, ляпни чего-нибудь про россию? Или че, сразу язык в жопу залетел?
показать весь комментарий
30.12.2025 20:41 Ответить
+5
так ми ще по юрті кужугєтовича лупонули, і по сортиру мєдвєдєва.... ну а конюшні мєріна лаврова то точно не ми.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Коли незрозуміло то нагуя ти звиздиш?
показать весь комментарий
30.12.2025 20:38 Ответить
бо то були не ми, а пєчєнєги налетіли.
хоча, які пєчєнєги?
москва з'явилась вже при половцях

тоді баньку на валдає спалили половці !

.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:50 Ответить
Так ****, раша навіть якісь докази зліпити не постаралась. Все що є - пустий піздьож і все. Ані фото, ані відео, ні-ху-я.
І вже повилазило ***** ******* що або "засудила" Україну, або викатує "нєвсьотакоднозначно".
З яких пір звинувачення без доказів стало ***** нормою поза межами раісі?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:40 Ответить
так ми ще по юрті кужугєтовича лупонули, і по сортиру мєдвєдєва.... ну а конюшні мєріна лаврова то точно не ми.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:38 Ответить
Ну,хто притомний буде вірити в те ,що Україна використала 91 безпілотник по цілі (***** законна ціль),місце якої лиш теоретичне,купа ППО,бункер ,певно до ядерки готовий,в час спроби заключити мирну угоду,навіть на незовсім вигідних для себе умовах....
показать весь комментарий
30.12.2025 20:39 Ответить
12 комплексів ППО - від С-400 до панцирів, охороняє ізбушку старічка !

.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:52 Ответить
***** ворог україни!
***** законна ціль для знищення!
показать весь комментарий
30.12.2025 20:40 Ответить
Путлєра всюди будемо атакувати - як Гітлєра у часі 2-ої Світової. Це першочергова ціль.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:41 Ответить
Кто будет? Ты лично? Его еще ни разу не атаковали. Как и Зеленского.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:12 Ответить
Зєля розказував про 25 замахів. На Путлєра вистачить 1, але вдалий.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:15 Ответить
Рассказывал он много. Где реальные атаки: стрельба, взрывы..?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:20 Ответить
Заметили, как фсб никогда не упоминает слово "россия". Нигде. Только "Украина".
Кто напал на Украину - россия. Но муссируем - Украина.
Войну развязала россия, но "Украинский кризис".
россия совершает геноцид другой нации, но "если Украина хочет мира".
И т.д.
p.s. русский глист из жопы витакер, ляпни чего-нибудь про россию? Или че, сразу язык в жопу залетел?
показать весь комментарий
30.12.2025 20:41 Ответить
Він справді дурний чи лише вдає дурника?

Тьху на вас, американські гендлярі без сорому й сумління.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:45 Ответить
Як можна так придурюватися, невже є люди, для яких холуйство - "стиль" життя?
показать весь комментарий
30.12.2025 20:50 Ответить
Все залежить від суми.

Пам'ятаєте борців проти корупції наєма_лЄшЄнка?

Дали їм по 300 000 на місяць і вони осліпли й заніміли. Взагалі.

Навіть мовою жестів не послуговуються.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:52 Ответить
Але тоді їх слід відносити не до "homo sapiens", а мабуть до "homo corumpus"?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:52 Ответить
Додам.

На сьогодні є лише одна резиденція путіна (справжнього). І вона в Мар_а_Лаґо, Флорида.

Невже американські ВПС допустили атаку на цей об'єкт?

Так і по трампу можуть ударити.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:50 Ответить
То що він хотів сказати?
показать весь комментарий
30.12.2025 20:54 Ответить
Може відповість нам Вітакер на дуже актуальне питання,
чи доречно знищувати украінську націю і викрадати
наших дітей ?
За що ??
Адже ми відкрита та вільна країна і ніколи нікого не чіпали ??
показать весь комментарий
30.12.2025 20:55 Ответить
Та завтра куйло скаже що Україна на них напала і вони захищаються,і трам скаже що санкції не на тих ввели...дегенерати повні
показать весь комментарий
30.12.2025 20:56 Ответить
совецькі солдати, між іншим, попсували брудними чоботями коври в бункері гітлера!

Віттакер, кто за єто отвєтіт ?

.
показать весь комментарий
30.12.2025 20:56 Ответить
Що ЦРУ знає правду
показать весь комментарий
30.12.2025 20:57 Ответить
НАТО обмочило штанці.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:03 Ответить
до чего тут НАТА ?

в європейському НАТО знают все.
це трамп з себе дурника вдає.
разом із ним, зверніть увагу, "возипілі" китай та моді....

небожителі нової вісі зла

.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:15 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
30.12.2025 21:07 Ответить
Любая резиденция любого из }{уйлов является законой военной целью. Поэтому надо не оправдываться по типу- то ли да, то ли нет, а уничтожать всю парашу до последней свинособаки.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:14 Ответить
Які д....би при владі
показать весь комментарий
30.12.2025 21:19 Ответить
Шановні американці у вас є розвідка та пентагон з його чисельними аналітичними центрами чим він там займається, га? Якщо ви вірите всяким вкидам з рф то китайці вас в бараній ріг скрутять коли у вас з ними розпочнеться заміс!
показать весь комментарий
30.12.2025 21:25 Ответить
Думка підпутінця дуже важлива.
показать весь комментарий
30.12.2025 21:29 Ответить
 
 