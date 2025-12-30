Уитакер об "атаке" на резиденцию Путина: Украина действительно хочет заключить мир, это было бы неуместно
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что "пока непонятно", действительно ли Украина атаковала резиденцию российского диктатора Путина на Валдае, поскольку это было бы неуместно.
Об этом он сказал в эфире Fox Business, информирует Цензор.НЕТ.
Что сказал Уитакер
"Мне кажется немного неуместным быть так близко к мирному соглашению –– Украина действительно хочет заключить мирное соглашение –– и затем делать что-то, что может быть расценено как неосмотрительное или неконструктивное", – подчеркнул Уитакер.
Постпред США при НАТО напомнил, что ранее Дональд Трамп также выразил сомнение в том, что Украина действительно атаковала резиденцию Путина. По его словам, это был бы слишком провокационный шаг во время мирных переговоров.
Удары РФ по Украине
Кроме того, Уитакер отметил, что Россия не прекратила свои удары по Украине, несмотря на все дипломатические усилия США, направленные на завершение войны. Он добавил, что Украина каждую ночь подвергается ударам беспилотников и ракет, в частности по Киеву.
"Я думаю, что обе стороны хотят положить конец войне, вопрос только в условиях - мы все больше осознаем различия между двумя сторонами, мы слышим, что соглашение готово на 90-95%", - сказал Уитакер.
Постпред США при НАТО добавил, что территориальные вопросы остаются одними из самых сложных при урегулировании войны РФ против Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
