Россия придумала "атаку на Путина", чтобы сорвать мирные переговоры, - МИД
Кремль использовал фейковую информацию о якобы нападении украинских дронов на резиденцию Путина для оправдания отказа от мирных усилий с участием Украины и США.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Россия распространила информацию о "более жесткой переговорной позиции" после якобы атаки украинских дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.
"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - подчеркнул Тихий.
В МИД Украины подчеркнули, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є фарс в якому беруть участь дофіга осіб, ТЕАТР. От і все. Війна як йшла так йде причому по наростаючій.
Отей їхній "орешник" така сама брехлива примара, як й ївсі інші хні рашистські побрехеньки "аналогов нета", а насправді - старе прожавіле лайно, як й вся їхня раша-підораша!
А те, що дєд з кремля обробився 💩, то це в нього вікове.
Далі буде тільки гірше...
А тут самого Путина имение ...