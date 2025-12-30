РУС
Атака БПЛА на резиденцию Путина
742 12

Россия придумала "атаку на Путина", чтобы сорвать мирные переговоры, - МИД

Кремль использовал фейковую информацию о якобы нападении украинских дронов на резиденцию Путина для оправдания отказа от мирных усилий с участием Украины и США.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Россия распространила информацию о "более жесткой переговорной позиции" после якобы атаки украинских дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - подчеркнул Тихий.

В МИД Украины подчеркнули, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай об "атаке" БПЛА на резиденцию Путина: Стороны должны воздерживаться от эскалации

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доказательства атаки БПЛА на резиденцию Путина не нужны, - Песков. АУДИО

МИД (7165) путин владимир (32633)
НЕМА НІЯКИХ МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ.

Є фарс в якому беруть участь дофіга осіб, ТЕАТР. От і все. Війна як йшла так йде причому по наростаючій.
30.12.2025 15:36
НЕМА НІЯКИХ МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ.

Є фарс в якому беруть участь дофіга осіб, ТЕАТР. От і все. Війна як йшла так йде причому по наростаючій.
30.12.2025 15:36
Раша зажадає довічної війни в Україні!
Отей їхній "орешник" така сама брехлива примара, як й ївсі інші хні рашистські побрехеньки "аналогов нета", а насправді - старе прожавіле лайно, як й вся їхня раша-підораша!
30.12.2025 15:40
"Я не думаю, що тут мають бути якісь докази..." - піськов
30.12.2025 15:41
Потрібно пояснити цьому любителю диктаторських режимів, квадратноголових військових та малолітніх дівчат (з США), що ніхто резиденцію #уйла не атакував!
А те, що дєд з кремля обробився 💩, то це в нього вікове.
Далі буде тільки гірше...
30.12.2025 15:42
Праклєтиє біндєравци плєшивєнькава мальчіка в трусіках хатєлі разбамбіть дронамі.
30.12.2025 15:45
Треба скористатися гарною ідеєю і знищити путлєра у надії, що це зупинить війну. Попитка - нє питка, як кажуть москалі.
30.12.2025 15:49
То була атака чи ні?
30.12.2025 15:58
Рассиянское ППО официально отчиталось о сбитии в ту ночь 89 целей, из них в Новгородской области якобы сбили 18. Откуда там 91 только на Валдайскую резиденцию?
30.12.2025 15:59
Піськов, *какіє ваши доказатєльства*?
30.12.2025 16:06
Путін злочинець якого потрібно притягнути до відповідальності, а краще просто знищити.
30.12.2025 16:08
У Росії підривали будинки для "Иформационно -пропагандстского обспечения" операций по освобождени... , борьбе с тероризмом... По примеру т. Сталина, который приказал обстрелять свою же территоррию -Ма́йнильский инциде́нт (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фин. Mainilan laukaukset, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 дословно - «майнильские выстрелы») - артиллерийский обстрел у приграничной советской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE Майнила, произошедший 26 ноября 1939 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-baryshnikov-1 [1]. Инцидент стал https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli поводом к началу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финляндской войны 1939 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-_faaf500fe2f106fe-2 [2]. Вне советской и российской историографии «майнильский обстрел» был давно признан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC операцией под фальшивым флагом,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-3 [3]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-4 [4] а его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83 псевдорасследование - сфабрикованным советскими властями для создания формального повода для вторжения в Финляндию.

А тут самого Путина имение ...
30.12.2025 16:28
Це не мирні переговори, це тиск на Україну і примушуваня її до капітуляції. Іншого не бачу.
30.12.2025 16:42
 
 