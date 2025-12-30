Россия придумала "атаку на Путина", чтобы сорвать мирные переговоры, - МИД

Кремль использовал фейковую информацию о якобы нападении украинских дронов на резиденцию Путина для оправдания отказа от мирных усилий с участием Украины и США.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Россия распространила информацию о "более жесткой переговорной позиции" после якобы атаки украинских дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое оправдание для отказа России от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США", - подчеркнул Тихий.

В МИД Украины подчеркнули, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

