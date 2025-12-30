РУС
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
928 22

Китай об "атаке" БПЛА на резиденцию Путина: Стороны должны воздерживаться от эскалации

В Китае прокомментировали атаку БПЛА на резиденцию Путина

В Китае сдержанно прокомментировали сообщение РФ о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорят в Пекине?

"Китай призывает все заинтересованные стороны придерживаться четырех принципов: предотвращения расширения конфликта, воздержания от эскалации ситуации, отказа от разжигания вражды и создания условий для политического урегулирования кризиса", - сказал представитель.

Дипломат не сказал, считает ли он соответствующее заявление россиян правдивым, и не высказал ни одного предостережения или осуждения самого факта "атаки".

"Мы продолжаем настаивать, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования "украинского кризиса", - добавил Линь Цзянь.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

+8
Охота на Гітлера , мабуть теж була ескалацією?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:16 Ответить
+8
Китайська мразота
показать весь комментарий
30.12.2025 14:21 Ответить
+5
чайники, йдить на ***. Продаж параші товарів подвійного призначення не є ескалацієй?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:19 Ответить
Охота на Гітлера , мабуть теж була ескалацією?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:16 Ответить
Ескалація буде тоді коли українські морські дрони потоплять китайський флот.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:40 Ответить
Дивні дива, навіщо китайцям так виглядати ущербно?!
Я розумію їм вже на все і всіх насрати бо відчувають себе буквально небожителями, але це сто відсотково приведе до справжньогопереселення душ в ад до якого вони ведуть з путіним і трампом, як сліпу кобилу під узци. Думають гальма в їх руках? Наївні. В таких справах гальм не існує
показать весь комментарий
30.12.2025 14:59 Ответить
чайники, йдить на ***. Продаж параші товарів подвійного призначення не є ескалацієй?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:19 Ответить
та що ви кажете бандерівці ***** вбити хотіли ?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:20 Ответить
Китайська мразота
показать весь комментарий
30.12.2025 14:21 Ответить
А то шо ***** дупить по житлових багатоповерхівках то значить не ескалація?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:21 Ответить
Це просто цирк якийсь.
Пітари зносять житлові будинки, хоча б одна руда або вузькоока паскуда розповіла про ескалацію...
Лизання сраки рудому олігофрену не приведе ні до чого нормального.
Тільки до приниження і втрат.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:23 Ответить
Странно , шо не выразили сочувствие по поводу такого "злодеяния". В смысле открыто.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:27 Ответить
Тобто жовтопикі прокоментували ні про що? Для МЗС Китаю коментувати кацапський фейк на повному серйозі-це дуже потужно. Це багато що каже про "нейтральність" косооких.🤮
показать весь комментарий
30.12.2025 14:27 Ответить
Та йдіть ви вже нах...Термін "українська криза" не катить,уясніть раз і назавжди.Є неспровокована агресія ********** проти суверенної,незалежної України.Це все рівно що не було окупації Манчжурії Японією а була так собі "китайська криза".Називайте все своїми іменами.Є "*****" ботоксне,він фюрер,розв'язав війну.Ферштейн?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:28 Ответить
чума на червонодупий китай. як і на кацапію.

китайці грають з кацапами виставу про ображене щуреня з "лускунчика".

Свине китайська, нехай кацапія припинить війну і тоді ніхто не стрілятиме по жодних резиденціях.

Але твоє китайське рило вдає, що цього не розуміє. Бо саме готує війну.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:34 Ответить
Шось ми від цих косорилих не чули про утримання від ескалації коли ***** лупить енергетику людям взимку, зносить багатоповерхівки рівняє міста і села разом з людьми...
показать весь комментарий
30.12.2025 14:37 Ответить
Вони не можуть критикувати, бо самим прийдеться робити теж саме не знаю як Тайвань, а коли прийде час то ху....лостан відчує на собі
показать весь комментарий
30.12.2025 14:42 Ответить
Це має назву друзяки ху...ла в дії. Одне питання мабуть ви зрозуміли помилку коли засудили гітлерівських злочинців до страти, або це, як ******* говорити в ху....лостане, що це зовсім інше. І чому ви видали ордер на арешт ху....ла. Коротше, вивід такій, що вбивати можна тільки українців, ну може ще простих москалів, а ватажків чіпати не можна. Чим те нагадує злодіїв в законі, тільки злодії порядніші
показать весь комментарий
30.12.2025 14:38 Ответить
мабуть вже писав це багато разів, але Китай йди *****
показать весь комментарий
30.12.2025 14:38 Ответить
Той китай )(уй нах куяр як Плешнер, подивись як )(уло бомбить Україну. То ви підери не закликаєте парашу до стриманості. НАКУЙ.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:40 Ответить
ху"ло здохне, але БпЛА - це було б банально.
Як казав Станіславський: Нє вєрю (с)
показать весь комментарий
30.12.2025 15:02 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
30.12.2025 15:06 Ответить
ЩОБ НЕ БУЛО УКРАЇНСЬКИХ ДРОНІВ НАД "КРЕМЛІВСЬКИМИ ЗВЬОЗДАМІ" .ПОТРІБНО ПРИБРАТИ РАШИСТСЬКУ ПЕРШОПРИЧИНУ ВІЙНИ...КИТАЙСЬКІ У...Є....БА..НИ
показать весь комментарий
30.12.2025 15:10 Ответить
Ми- не *****, нас не турбує, що там косооки жовті мавпи хочуть
показать весь комментарий
30.12.2025 15:21 Ответить
тіке жовтопиких не спитали
показать весь комментарий
30.12.2025 15:45 Ответить
 
 