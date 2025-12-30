Китай об "атаке" БПЛА на резиденцию Путина: Стороны должны воздерживаться от эскалации
В Китае сдержанно прокомментировали сообщение РФ о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что говорят в Пекине?
"Китай призывает все заинтересованные стороны придерживаться четырех принципов: предотвращения расширения конфликта, воздержания от эскалации ситуации, отказа от разжигания вражды и создания условий для политического урегулирования кризиса", - сказал представитель.
Дипломат не сказал, считает ли он соответствующее заявление россиян правдивым, и не высказал ни одного предостережения или осуждения самого факта "атаки".
"Мы продолжаем настаивать, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования "украинского кризиса", - добавил Линь Цзянь.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
Я розумію їм вже на все і всіх насрати бо відчувають себе буквально небожителями, але це сто відсотково приведе до справжньогопереселення душ в ад до якого вони ведуть з путіним і трампом, як сліпу кобилу під узци. Думають гальма в їх руках? Наївні. В таких справах гальм не існує
Пітари зносять житлові будинки, хоча б одна руда або вузькоока паскуда розповіла про ескалацію...
Лизання сраки рудому олігофрену не приведе ні до чого нормального.
Тільки до приниження і втрат.
китайці грають з кацапами виставу про ображене щуреня з "лускунчика".
Свине китайська, нехай кацапія припинить війну і тоді ніхто не стрілятиме по жодних резиденціях.
Але твоє китайське рило вдає, що цього не розуміє. Бо саме готує війну.
Як казав Станіславський: Нє вєрю (с)