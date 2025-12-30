Китай об "атаке" БПЛА на резиденцию Путина: Стороны должны воздерживаться от эскалации

В Китае сдержанно прокомментировали сообщение РФ о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорят в Пекине?

"Китай призывает все заинтересованные стороны придерживаться четырех принципов: предотвращения расширения конфликта, воздержания от эскалации ситуации, отказа от разжигания вражды и создания условий для политического урегулирования кризиса", - сказал представитель.

Дипломат не сказал, считает ли он соответствующее заявление россиян правдивым, и не высказал ни одного предостережения или осуждения самого факта "атаки".

"Мы продолжаем настаивать, что диалог и переговоры остаются единственным реалистичным и жизнеспособным путем урегулирования "украинского кризиса", - добавил Линь Цзянь.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

