Китай про "атаку" БпЛА на резиденцію Путіна: Сторони мають утримуватися від ескалації

У Китаї стримано прокоментували повідомлення РФ про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це зазначив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що кажуть у Пекіні?

"Китай закликає всі зацікавлені сторони дотримуватися чотирьох принципів: запобігання розширенню конфлікту, утримання від ескалації ситуації, відмови від розпалювання ворожнечі та створення умов для політичного врегулювання кризи", - сказав речник.

Дипломат не сказав, чи вважає відповідну заяву росіян правдивою, та не висловив жодного застереження чи засудження самого факту "атаки".

"Ми продовжуємо наполягати, що діалог та переговори залишаються єдиним реалістичним і життєздатним шляхом врегулювання "української кризи", - додав Лінь Цзянь.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні .

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою .

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