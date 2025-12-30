Росія вигадала "атаку на Путіна", щоб зірвати мирні переговори, - МЗС

Кремль використав фейкову інформацію про нібито напад українських дронів на резиденцію Путіна для виправдання відмови від мирних зусиль за участі України та США.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Росія поширила інформацію про "жорсткішу переговорну позицію" після нібито атаки українських дронів на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна,

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, - це створити фальшиве виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США", - наголосив Тихий.

У МЗС України підкреслили, що подібні заяви Кремля є черговою спробою маніпуляції та інформаційного прикриття небажання Москви рухатися шляхом дипломатії.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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