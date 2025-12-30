Вітакер про "атаку" на резиденцію Путіна: Україна дійсно хоче укласти мир, це було б недоречно

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що "поки незрозуміло", чи дійсно Україна атакувала резиденцію російського диктатора Путіна на Валдаї, оскільки це було б недоречно.

Про це він сказав в ефірі Fox Business, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав Вітакер

"Мені здається трохи недоречно бути так близько до мирної угоди –– Україна дійсно хоче укласти мирну угоду –– і потім робити щось, що може бути розцінене як необачне або неконструктивне", - наголосив Вітакер.

Постпред США при НАТО нагадав, що раніше Дональд Трамп також висловив сумнів у тому, що Україна дійсно атакувала резиденцію Путіна. За його словами, що це був би занадто провокаційний крок під час мирних переговорів.

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Удари РФ по Україні

Крім того, Вітакер зазначив, що Росія не припинила свої удари по Україні, попри всі дипломатичні зусилля США, спрямовані на завершення війни. Він додав, що Україна щоночі зазнає ударів безпілотників і ракет, зокрема по Києву.

"Я думаю, що обидві сторони хочуть покласти край війні, питання тільки в умовах - ми все більше усвідомлюємо відмінності між двома сторонами, ми чуємо, що угода готова на 90-95%", - сказав Вітакер.

Постпред США при НАТО додав, що територіальні питання залишаються одними з найскладніших під час врегулювання війни РФ проти України.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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