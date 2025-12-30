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Новости Видео Атака БПЛА на резиденцию Путина
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Российское "Радио Судного дня" транслирует в эфире угрозы в сторону Украины: "Ничего на свете лучше нету, чем в###ть по Киеву ракетой". ВИДЕО

В эфире российской радиостанции УВБ-76, известной как "Радио Судный день", 30 декабря прозвучали новые угрозы в адрес Украины на фоне заявлений властей Кремля "ответить" Украине на якобы "атаку" беспилотников по резиденции диктатора РФ Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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Угрозы в адрес Украины

Так, радиостанция УВБ-76 (также известная как "Жужжалка") после 15:00 передала в эфире песни групп Fool’s Garden — Lemon Tree и Foreigner — That Was Yesterday.

Также транслировался отрывок из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, затем начался нацистский военный марш Erika, а также Z-треки "Лето и арбалеты" и "Свинорез".

Затем были запущены в эфир еще несколько композиций, включая перепевку песни из советского мультфильма "Бременские музыканты" со словами "Ничего на свете лучше нету, чем в в###ть по Киеву ракетой".

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Дополнительно

Российская военная радиостанция УВБ-76 известна тем, что обычно передает короткие зашифрованные сообщения — набор букв, реже цифр, а большую часть времени транслирует монотонное жужжание. Вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. 

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

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Автор: 

путин владимир (32691) радио (284) россия (98246) угрозы (884)
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Топ комментарии
+23
ніхєра собі тєхнології на крейсері москва! прошу передати пару аншлагів з концерта кабздона в іспальнєнії *****!
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30.12.2025 21:24 Ответить
+16
Конченые!
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30.12.2025 21:27 Ответить
+15
Косточки в ряд
И звёздочки в ряд:
"Бредли" переехал
Кацапов отряд!
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30.12.2025 21:32 Ответить

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