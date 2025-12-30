Російське "Радіо Судного дня" транслює в етері погрози у бік України: "Ничего на свете лучше нету, чем в###ть по Киеву ракетой". ВIДЕО

В етері російської радіостанції УВБ-76, відомої як "Радіо Судний день" 30 грудня прозвучали нові погрози на адресу України на тлі заяв влади Кремля "відповісти" Україні на нібито "атаку" безпілотників по резиденції диктатора РФ Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Погрози на адресу України

Так, радіостанція УВБ-76 (також відома як "Жужжалка") після 15:00 передала в ефірі пісні груп Fool’s Garden — Lemon Tree і Foreigner — That Was Yesterday.

Також транслювався уривок з балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського, потім почався нацистський військовий марш Erika, а також Z-треки "Лето и арбалеты" і "Свинорез".

Потім були запущені в ефір ще кілька композицій, включаючи переспів пісні з радянського мультфільму "Бременські музиканти" зі словами "Ничего на свете лучше нету, чем в в###ть по Киеву ракетой".

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Додатково

Російська військова радіостанція УВБ-76 відома тим, що зазвичай передає короткі зашифровані повідомлення — набір букв, рідше цифр, а більшу частину часу транслює монотонне дзижчання. Мовить з 1970-х років на частоті 4625 кГц.

Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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