Франція не знайшла жодних переконливих доказів "атаки" України на резиденцію Путіна, - Le Monde

У Франції не знайшли підтвердження про нібито українську атаку безпілотниками на резиденцію глави Кремля Володимира Путіна на Валдаї 29 грудня.

Про це пише Le Monde із посиланням на джерела в оточенні президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Франції

"Немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували серйозні звинувачення російської влади, навіть після перевірки інформації з нашими партнерами", - зазначило джерело видання в оточенні Макрона.

Водночас співрозмовник Le Monde наголосив, що саме продовження та посилення російських ударів по Україні є "актом непокори мирній програмі президента [США Дональда] Трампа".

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Брехня Кремля

Окрім того, у виданні зазначили, що під час брифінгу речника Кремля Дмитра Пєскова 30 грудня, на якому були присутні представники AFP, він також не надав доказів атаки на резиденцію російського диктатора.

Пєсков заявив, що "всі дрони були збиті" й що із цього приводу слід звернутися до Міноборони РФ щодо наявності можливих уламків.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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