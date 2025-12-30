Росія зриває мирні перемовини брехливими звинуваченнями у бік України, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду висловилася на підтримку України після звинувачень Росії про нібито українську атаку на держрезиденцію Путіна у Новгородській області.
Про це Санду написала у вівторок у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Санду
Президентка Молдови наголосила, що Україна захищає себе від нападу Росії та прагне миру, сумлінно беручи участь у мирному плані, розробленому за посередництва США.
"Росія ж зриває перемовини брехливими звинуваченнями, паралельно бомблячи мирних жителів і залишаючи їх без світла та тепла. Так не поводиться країна, яка справді хоче миру", - заявила Санду.
Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
Топ коментарі
+7 Oleksandr Valovyi
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+6 Дмитро #611789
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+6 ALEX SUROVV #593022
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