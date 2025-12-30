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Новини Мирні перемовини Атака БПЛА на резиденцію Путіна
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Росія зриває мирні перемовини брехливими звинуваченнями у бік України, - Санду

санду

Президентка Молдови Мая Санду висловилася на підтримку України після звинувачень Росії про нібито українську атаку на держрезиденцію Путіна у Новгородській області.

Про це Санду написала у вівторок у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Санду

Президентка Молдови наголосила, що Україна захищає себе від нападу Росії та прагне миру, сумлінно беручи участь у мирному плані, розробленому за посередництва США.

"Росія ж зриває перемовини брехливими звинуваченнями, паралельно бомблячи мирних жителів і залишаючи їх без світла та тепла. Так не поводиться країна, яка справді хоче миру", - заявила Санду.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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перемовини (3859) росія (70808) Санду Мая (288)
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Топ коментарі
+7
Маленька Молдова, бачить те, що так званних політиків з ООН, ПАРЄ і США, осліпили грошима кривавими від ****** і ********* з продажними ЗМІ!!
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31.12.2025 01:37 Відповісти
+6
Респект Марії Санду. Поки що без коментарів. Не дарма московити складали тупорилі анекдоти про Молдаван, кремлівські шовенвсти сракою відчувають хто є їхнім ворогом.
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31.12.2025 00:11 Відповісти
+6
А не потрібно було сідати з двома шулерами грати в карти. Бо в шулерів ніколи не виграєш бо в них на любі випадки гри є свої нові правила. Одне з них коли шулера ловиш за руку вони кричать міліція і розбігаються.
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31.12.2025 01:12 Відповісти

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