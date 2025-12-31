Дрони атакували російський Рибінськ: горять резервуари з паливом. ВIДЕО
Вранці жителі російського Рибінська (Ярославська область) повідомили про вибухи. На одному з підприємств виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Що відомо?
Очевидці повідомили, що горять резервуари із паливом.
Аналітики ASTRA геолокували місце пожежі, дійшовши висновку, що горить резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво.
Відомо, що там розташовано ФДКУ "Комбінат "Темп", що входить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.
Що каже влада?
Вранці губернатор Михайло Євраєв повідомив про небезпеку БпЛА.
За 5 годин він заявив про відбій небезпеки.
"У Ярославській області відбито атаку ворожих БПЛА. Повні дані є у звітах Міністерства оборони РФ", - сказав губернатор.
Примітно, що Міноборони РФ у своєму зведенні не згадало про Ярославську область.
Що передувало?
- Відомо також, що у ніч проти середи, 31 грудня, безпілотники атакували Туапсе Краснодарського краю РФ.
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Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.