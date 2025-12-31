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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували російський Рибінськ: горять резервуари з паливом. ВIДЕО

Вранці жителі російського Рибінська (Ярославська область) повідомили про вибухи. На одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо?

Очевидці повідомили, що горять резервуари із паливом.

Аналітики ASTRA геолокували місце пожежі, дійшовши висновку, що горить резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво.

Дрони атакували Рибінськ у Росії: вирує пожежа
Дрони атакували Рибінськ у Росії: вирує пожежа

Відомо, що там розташовано ФДКУ "Комбінат "Темп", що входить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.

Що каже влада?

Вранці губернатор Михайло Євраєв повідомив про небезпеку БпЛА.

Дрони атакували Рибінськ у Росії: вирує пожежа

За 5 годин він заявив про відбій небезпеки. 

"У Ярославській області відбито атаку ворожих БПЛА. Повні дані є у звітах Міністерства оборони РФ", - сказав губернатор.

Дрони атакували Рибінськ у Росії: вирує пожежа

Примітно, що Міноборони РФ у своєму зведенні не згадало про Ярославську область.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70816) Ярославська область РФ (35)
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Топ коментарі
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31.12.2025 11:29 Відповісти
+20
нарешті дйшла черга до ФГКУ комбінату "Темп" Росрезерву (58°01'21.8"N 38°57'22.6"E). А там херачить і херачить - резервуарний парк на 60 РВСів.
Східно-південнше за 80 кілометрів щн комбінат Росрезерва "Октябрьскій" (57°32'46.6"N 39°56'57.9"E) у передмісті Ярославля на 40+ РВСів. відстань така ж сама від кордону Чернігівської області - 700 км.
Ну і шоб три рази не вставать за Ярославську область, то там пвнічніше за два кілометри (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) у Ярославлі прямо на березі Волги є Ярославська перевалочна нафтобаза на 55 РВСів. Сподіваюсь лід вже там став, щоб пожежні кораблі не змогли підійти.
Хай гріються.
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31.12.2025 11:50 Відповісти
+7
кацапи погріються
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31.12.2025 11:32 Відповісти

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