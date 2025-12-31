Дрони атакували російський Рибінськ: горять резервуари з паливом. ВIДЕО

Вранці жителі російського Рибінська (Ярославська область) повідомили про вибухи. На одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо?

Очевидці повідомили, що горять резервуари із паливом.

Аналітики ASTRA геолокували місце пожежі, дійшовши висновку, що горить резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво.





Відомо, що там розташовано ФДКУ "Комбінат "Темп", що входить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.

Що каже влада?

Вранці губернатор Михайло Євраєв повідомив про небезпеку БпЛА.

За 5 годин він заявив про відбій небезпеки.

"У Ярославській області відбито атаку ворожих БПЛА. Повні дані є у звітах Міністерства оборони РФ", - сказав губернатор.

Примітно, що Міноборони РФ у своєму зведенні не згадало про Ярославську область.

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Що передувало?

Відомо також, що у ніч проти середи, 31 грудня, безпілотники атакували Туапсе Краснодарського краю РФ.

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