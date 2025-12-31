Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ та низку інших цілей окупантів на ТОТ України, - Генштаб

У ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що уразили Сили оборони

Так6 зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн тонн на рік.

Туапсинський нафтопереробний завод є частиною енергетичного тилу агресора, продукує автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне, мазут та задіяний у забезпеченні збройних сил противника.

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Також здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу "Таманьнєфтєгаз" поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю РФ. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил агресора.

Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

Цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу "Темп" у місті Рибінськ, Ярославської обл. РФ. Нафтобаза росрезерву "Темп" займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа.

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Удари по цілях окупантів на ТОТ України

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.

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