Нафтобаза горить у Калузькій області РФ після атаки безпілотників. ВIДЕО
Увечері 31 грудня безпілотники атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про атаку
Після атаки БпЛА горить нафтобаза "Роснєфті".
Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганєфтєпродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ.
Попередні удари по РФ
- Нагадаємо, у ніч на 31 грудня дрони ЦСО "А" СБУ атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.
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