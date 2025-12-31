Нафтобаза горить у Калузькій області РФ після атаки безпілотників. ВIДЕО

Увечері 31 грудня безпілотники атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку

Після атаки БпЛА горить нафтобаза "Роснєфті".

Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганєфтєпродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ.

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