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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Горить нафтобаза в РФ
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Нафтобаза горить у Калузькій області РФ після атаки безпілотників. ВIДЕО

Увечері 31 грудня безпілотники атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку

Після атаки БпЛА горить нафтобаза "Роснєфті". 

Ця нафтобаза входить в АТ "Калуганєфтєпродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ.

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Попередні удари по РФ

  • Нагадаємо, у ніч на 31 грудня дрони ЦСО "А" СБУ атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

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