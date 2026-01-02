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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 209 880 осіб (+910 за добу), 11 494 танків, 35 720 артсистем, 23 851 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

зведення Генштабу

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 209 880 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 209 880 (+910) осіб

танків - 11 494 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 851 (+2) од.

артилерійських систем - 35 720 (+42) од.

РСЗВ - 1 589 (+2) од.

засоби ППО - 1 267 (+1) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 043 (+590) од.

крилаті ракети - 4 137 (+1) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 587 (+169) од.

спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.

Читайте: Росіяни звинуватили Україну в ударі по Хорлах на ТОТ Херсонщини. Генштаб: "ЗСУ б’ють виключно по військових цілях РФ"

генштаб

Автор: 

армія рф (21535) Генштаб ЗС (8657)
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Топ коментарі
+27
Минув 4335 день москальсько-української війни.
222!!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня норм, арта та ППО супер, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 209 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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02.01.2026 07:51 Відповісти
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.01.2026 08:52 Відповісти
+12
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.01.2026 09:16 Відповісти

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