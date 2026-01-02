Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 209 880 осіб (+910 за добу), 11 494 танків, 35 720 артсистем, 23 851 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 209 880 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 209 880 (+910) осіб
танків - 11 494 (+6) од.
бойових броньованих машин - 23 851 (+2) од.
артилерійських систем - 35 720 (+42) од.
РСЗВ - 1 589 (+2) од.
засоби ППО - 1 267 (+1) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 043 (+590) од.
крилаті ракети - 4 137 (+1) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 587 (+169) од.
спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.
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222!!! одиниці знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня норм, арта та ППО супер, логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 209 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!