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Засіяна мертвими окупантами місцевість в Покровську: бойова робота 425-го полку "Скеля". ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали кадри результатів невдалих штурмових дій окупантів на Покровському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська піхотинці разом з операторами дронів відпрацювали по ворогу під час бойової роботи, завдавши йому значних втрат.
На оприлюдненому відео видно наслідки провальних атак - місцевість усіяна тілами російських штурмовиків, які так і залишилися лежати після невдалих спроб прориву.
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+17 Luka Lukich #363772
показати весь коментар03.01.2026 14:56 Відповісти Посилання
+10 Oxa Ogel
показати весь коментар03.01.2026 14:58 Відповісти Посилання
+6 Luka Lukich #363772
показати весь коментар03.01.2026 15:06 Відповісти Посилання
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