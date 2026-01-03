Засіяна мертвими окупантами місцевість в Покровську: бойова робота 425-го полку "Скеля". ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали кадри результатів невдалих штурмових дій окупантів на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська піхотинці разом з операторами дронів відпрацювали по ворогу під час бойової роботи, завдавши йому значних втрат.

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На оприлюдненому відео видно наслідки провальних атак - місцевість усіяна тілами російських штурмовиків, які так і залишилися лежати після невдалих спроб прориву.

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