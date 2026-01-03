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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Засіяна мертвими окупантами місцевість в Покровську: бойова робота 425-го полку "Скеля". ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали кадри результатів невдалих штурмових дій окупантів на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська піхотинці разом з операторами дронів відпрацювали по ворогу під час бойової роботи, завдавши йому значних втрат.

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На оприлюдненому відео видно наслідки провальних атак - місцевість усіяна тілами російських штурмовиків, які так і залишилися лежати після невдалих спроб прориву.

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Автор: 

армія рф (21542) штурм (371) знищення (10562) дрони (8717) Покровськ (1362) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (104)
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Топ коментарі
+17
Добре хлопці позасівали на Щедрий вечір. Слава ЗСУ!
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03.01.2026 14:56 Відповісти
+10
А комусь оте гівно прибирати....
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03.01.2026 14:58 Відповісти
+6
Гівно було, поки бігало, зараз - просто добриво.
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03.01.2026 15:06 Відповісти

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