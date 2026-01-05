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Новости Видео РЕБ Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Дрон 105-й бригады ТрО влетел в группу из 12 рашистов и взорвался. ВИДЕО

Украинские операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны поразили группу оккупантов возле здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон подлетел во время высадки российских военных возле их укрытия и в момент поразил скопление врагов.

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На кадрах зафиксировано не менее 12 захватчиков.

Также бойцы добавляют, что рядом с врагами стояли две машины с РЭБ, которые были выведены из строя в результате взрыва.

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Автор: 

армия РФ (23330) уничтожение (10249) ВСУ (7988) дроны (7627) РЭБ (216)
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Топ комментарии
+17
Страйк!
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05.01.2026 16:51 Ответить
+12
На вас
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05.01.2026 16:55 Ответить
+9
це навіть не страйк, а страйкіще, бо кеглів всього 10
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05.01.2026 16:54 Ответить

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