Дрон 105-й бригады ТрО влетел в группу из 12 рашистов и взорвался. ВИДЕО

Украинские операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны поразили группу оккупантов возле здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон подлетел во время высадки российских военных возле их укрытия и в момент поразил скопление врагов.

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На кадрах зафиксировано не менее 12 захватчиков.

Также бойцы добавляют, что рядом с врагами стояли две машины с РЭБ, которые были выведены из строя в результате взрыва.

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