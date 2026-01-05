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Дрон 105-й бригады ТрО влетел в группу из 12 рашистов и взорвался. ВИДЕО
Украинские операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны поразили группу оккупантов возле здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон подлетел во время высадки российских военных возле их укрытия и в момент поразил скопление врагов.
На кадрах зафиксировано не менее 12 захватчиков.
Также бойцы добавляют, что рядом с врагами стояли две машины с РЭБ, которые были выведены из строя в результате взрыва.
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+12 Maksym Chernomaz #615928
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