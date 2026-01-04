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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Оккупант жалуется на 10 ликвидированных вместе с техникой сослуживцев после удара Сил обороны. ВИДЕО

Российский военный на обнародованных кадрах плачет и снимает на камеру своих мертвых сослуживцев посреди дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины нанесли удар по колонне техники оккупантов, уничтожив автомобили, багги и квадроциклы.

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На видео один из захватчиков подтверждает потери - по его словам, 10 соратников ликвидированы в результате поражения и детонации техники.

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