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Оккупант жалуется на 10 ликвидированных вместе с техникой сослуживцев после удара Сил обороны. ВИДЕО
Российский военный на обнародованных кадрах плачет и снимает на камеру своих мертвых сослуживцев посреди дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины нанесли удар по колонне техники оккупантов, уничтожив автомобили, багги и квадроциклы.
На видео один из захватчиков подтверждает потери - по его словам, 10 соратников ликвидированы в результате поражения и детонации техники.
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