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Окупант скиглить про 10 ліквідованих поплічників разом із технікою після удару Сил оборони. ВIДЕО
Російський військовий на оприлюднених кадрах скиглить та знімає на камеру своїх мертвих поплічників серед дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни завдали удару по колоні техніки окупантів, знищивши автівки, багі та квадроцикли.
На відео один із загарбників підтверджує втрати - за його словами, 10 поплічників ліквідовано внаслідок ураження та детонації техніки.
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