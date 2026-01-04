Окупант скиглить про 10 ліквідованих поплічників разом із технікою після удару Сил оборони. ВIДЕО

Російський військовий на оприлюднених кадрах скиглить та знімає на камеру своїх мертвих поплічників серед дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни завдали удару по колоні техніки окупантів, знищивши автівки, багі та квадроцикли.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На відео один із загарбників підтверджує втрати - за його словами, 10 поплічників ліквідовано внаслідок ураження та детонації техніки.

Дивіться також: Воїни бригади "Рубіж" екіпажем танка Т-64БВ провели рейд по бліндажу окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 14 російських штурмовиків: дрони 92-ї бригади підсмажили рашистів. ВIДЕО