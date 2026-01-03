Воїни бригади "Рубіж" екіпажем танка Т-64БВ провели рейд по бліндажу окупантів. ВIДЕО

На Покровському напрямку екіпаж танка Т-64БВ під командуванням бійця з позивним "Синуля" виконав надскладне бойове завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти бригади "Рубіж" Національної гвардії України провели рейд по рашистах, які ховалися у схованці.

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Щоб повністю ліквідувати укріплення ворога, українські танкісти підійшли впритул та розібрали бліндаж окупантів, ігноруючи постійну загрозу з неба.

Кадри результативної роботи екіпажу оприлюднено у мережі.

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Також раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили нафтобазу "Темп" у Ярославській області РФ, - джерела.

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