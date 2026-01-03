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Воїни бригади "Рубіж" екіпажем танка Т-64БВ провели рейд по бліндажу окупантів. ВIДЕО
На Покровському напрямку екіпаж танка Т-64БВ під командуванням бійця з позивним "Синуля" виконав надскладне бойове завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти бригади "Рубіж" Національної гвардії України провели рейд по рашистах, які ховалися у схованці.
Щоб повністю ліквідувати укріплення ворога, українські танкісти підійшли впритул та розібрали бліндаж окупантів, ігноруючи постійну загрозу з неба.
Кадри результативної роботи екіпажу оприлюднено у мережі.
- Також раніше повідомлялося, що дрони СБУ уразили нафтобазу "Темп" у Ярославській області РФ, - джерела.
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