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Воїни бригади "Рубіж" екіпажем танка Т-64БВ провели рейд по бліндажу окупантів. ВIДЕО

На Покровському напрямку екіпаж танка Т-64БВ під командуванням бійця з позивним "Синуля" виконав надскладне бойове завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти бригади "Рубіж" Національної гвардії України провели рейд по рашистах, які ховалися у схованці.

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Щоб повністю ліквідувати укріплення ворога, українські танкісти підійшли впритул та розібрали бліндаж окупантів, ігноруючи постійну загрозу з неба.

Кадри результативної роботи екіпажу оприлюднено у мережі.

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армія рф (21542) танк (2197) знищення (10562) Національна гвардія НГУ (1822) Покровськ (1362)
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