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Воины бригады "Рубіж" экипажем танка Т-64БВ провели рейд по блиндажу оккупантов. ВИДЕО
На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты бригады "Рубіж" Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.
Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.
Кадры результативной работы экипажа обнародованы в сети.
- Также ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области РФ, - источники.
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