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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Воины бригады "Рубіж" экипажем танка Т-64БВ провели рейд по блиндажу оккупантов. ВИДЕО

На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты бригады "Рубіж" Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.

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Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.

Кадры результативной работы экипажа обнародованы в сети.

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армия РФ (23322) танк (2376) уничтожение (10242) Национальная гвардия (2384) Покровск (1327)
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