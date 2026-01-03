Воины бригады "Рубіж" экипажем танка Т-64БВ провели рейд по блиндажу оккупантов. ВИДЕО

На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты бригады "Рубіж" Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.

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Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.

Кадры результативной работы экипажа обнародованы в сети.

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Также ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили нефтебазу "Темп" в Ярославской области РФ, - источники.

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