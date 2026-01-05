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Новини Відео РЕБ Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Дрон 105-ї бригади ТрО влетів у групу з 12 рашистів та вибухнув. ВIДЕО

Українські оператори дронів 105-ї окремої бригади територіальної оборони поцілили в групу окупантів біля будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів під час висадки російських військових біля їхнього укриття та в момент уразив скупчення ворогів.

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На кадрах зафіксовано щонайменше 12 загарбників.

Також бійці додають, що поряд із ворогами стояли дві автівки з РЕБ, які було виведено з ладу внаслідок вибуху.

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армія рф (21550) знищення (10569) ЗСУ (8997) дрони (8726) РЕБ (256)
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Топ коментарі
+17
Страйк!
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05.01.2026 16:51 Відповісти
+12
На вас
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05.01.2026 16:55 Відповісти
+9
це навіть не страйк, а страйкіще, бо кеглів всього 10
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05.01.2026 16:54 Відповісти

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