Дрон 105-ї бригади ТрО влетів у групу з 12 рашистів та вибухнув. ВIДЕО

Українські оператори дронів 105-ї окремої бригади територіальної оборони поцілили в групу окупантів біля будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів під час висадки російських військових біля їхнього укриття та в момент уразив скупчення ворогів.

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На кадрах зафіксовано щонайменше 12 загарбників.

Також бійці додають, що поряд із ворогами стояли дві автівки з РЕБ, які було виведено з ладу внаслідок вибуху.

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