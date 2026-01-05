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Дрон 105-ї бригади ТрО влетів у групу з 12 рашистів та вибухнув. ВIДЕО
Українські оператори дронів 105-ї окремої бригади територіальної оборони поцілили в групу окупантів біля будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон підлетів під час висадки російських військових біля їхнього укриття та в момент уразив скупчення ворогів.
На кадрах зафіксовано щонайменше 12 загарбників.
Також бійці додають, що поряд із ворогами стояли дві автівки з РЕБ, які було виведено з ладу внаслідок вибуху.
Топ коментарі
+17 Tema9
показати весь коментар05.01.2026 16:51 Відповісти Посилання
+12 Maksym Chernomaz #615928
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+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар05.01.2026 16:54 Відповісти Посилання
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