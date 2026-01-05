УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10565 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
5 772 5

Білоруські снайпери-добровольці ліквідували 5 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри бойової роботи білоруських снайперів-добровольців по окупантах у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер майстерно вражає рухомі цілі за деревами на відстані до 300 метрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті точних пострілів ліквідовано щонайменше 5 російських військових, які переховувалися в лісистій місцевості Донецької області.

Дивіться також: Прикордонники "Стрікс" розтрощили техніку ворога FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Також раніше повідомлялося, що снайпер 92-ї ОШБр "зняв" рашиста з першого пострілу під час втечі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 1300 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21550) знищення (10569) Донецька область (11524) снайпери (375) добровольці (1005) ЗСУ (8997)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 