Білоруські снайпери-добровольці ліквідували 5 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри бойової роботи білоруських снайперів-добровольців по окупантах у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер майстерно вражає рухомі цілі за деревами на відстані до 300 метрів.

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У результаті точних пострілів ліквідовано щонайменше 5 російських військових, які переховувалися в лісистій місцевості Донецької області.

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Також раніше повідомлялося, що снайпер 92-ї ОШБр "зняв" рашиста з першого пострілу під час втечі.

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