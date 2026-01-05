Білоруські снайпери-добровольці ліквідували 5 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри бойової роботи білоруських снайперів-добровольців по окупантах у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайпер майстерно вражає рухомі цілі за деревами на відстані до 300 метрів.
У результаті точних пострілів ліквідовано щонайменше 5 російських військових, які переховувалися в лісистій місцевості Донецької області.
Також раніше повідомлялося, що снайпер 92-ї ОШБр "зняв" рашиста з першого пострілу під час втечі.
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