Белорусские снайперы-добровольцы ликвидировали 5 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры боевой работы белорусских снайперов-добровольцев по оккупантам в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снайпер мастерски поражает движущиеся цели за деревьями на расстоянии до 300 метров.

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В результате точных выстрелов ликвидировано не менее 5 российских военных, которые скрывались в лесистой местности Донецкой области.

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Также ранее сообщалось, что снайпер 92-й ОШБр "снял" рашиста с первого выстрела во время побега.

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