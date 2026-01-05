Белорусские снайперы-добровольцы ликвидировали 5 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры боевой работы белорусских снайперов-добровольцев по оккупантам в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снайпер мастерски поражает движущиеся цели за деревьями на расстоянии до 300 метров.
В результате точных выстрелов ликвидировано не менее 5 российских военных, которые скрывались в лесистой местности Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что снайпер 92-й ОШБр "снял" рашиста с первого выстрела во время побега.
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