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Удар у "центр прийняття рішень" російського окупанта від операторів 92-ї ОШБр. ВIДЕО
Російський дронолов "зловив" ударний безпілотник українських операторів 92-ї окремої штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту БпЛА окупант повернувся та отримав удар у задню частину тіла.
"Ураження по точці прийняття рішень", - іронічно додають бійці 92-ї ОШБр під оприлюдненим відео.
В результаті атаки загарбник був ліквідований.
Топ коментарі
+5 Юрій #592310
показати весь коментар05.01.2026 19:00 Відповісти Посилання
+3 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар05.01.2026 19:00 Відповісти Посилання
+3 Sergei M #570318
показати весь коментар05.01.2026 19:06 Відповісти Посилання
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