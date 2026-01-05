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Удар у "центр прийняття рішень" російського окупанта від операторів 92-ї ОШБр. ВIДЕО

Російський дронолов "зловив" ударний безпілотник українських операторів 92-ї окремої штурмової бригади

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту БпЛА окупант повернувся та отримав удар у задню частину тіла.

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"Ураження по точці прийняття рішень", - іронічно додають бійці 92-ї ОШБр під оприлюдненим відео.

В результаті атаки загарбник був ліквідований.

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Автор: 

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Топ коментарі
+5
Кацапи постійно кажуть про "горящие пердаки",то ось воно як
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05.01.2026 19:00 Відповісти
+3
Тепер кадирівці будуть спотикатись проходячи повз.
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05.01.2026 19:00 Відповісти
+3
Лікування геморою
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05.01.2026 19:06 Відповісти

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