Українські воїни в останній момент стрілецьким вогнем збили FPV-дрон у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких українські бійці під час виконання бойового завдання у Донецькій області збивають ворожий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни в останній момент встигли знищити стрілецьким вогнем FPV-дрон, який намагався атакувати їх.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жоден боєць Сил оборони не постраждав, а бойова робота була виконана успішно.

Дивіться також: Бійці ССО знищили командний пункт і склади ворога в Донецькі області. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що бійці ССО уразили "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади "Рубіж" рознесли на друзки танк, ББМ та укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО