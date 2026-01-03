Українські воїни в останній момент стрілецьким вогнем збили FPV-дрон у Донецькій області. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких українські бійці під час виконання бойового завдання у Донецькій області збивають ворожий дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни в останній момент встигли знищити стрілецьким вогнем FPV-дрон, який намагався атакувати їх.
Жоден боєць Сил оборони не постраждав, а бойова робота була виконана успішно.
Раніше повідомлялося, що бійці ССО уразили "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.
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