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Українські воїни в останній момент стрілецьким вогнем збили FPV-дрон у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких українські бійці під час виконання бойового завдання у Донецькій області збивають ворожий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни в останній момент встигли знищити стрілецьким вогнем FPV-дрон, який намагався атакувати їх.

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Жоден боєць Сил оборони не постраждав, а бойова робота була виконана успішно.

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Раніше повідомлялося, що бійці ССО уразили "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

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знищення (10562) Донецька область (11512) ЗСУ (8988) дрони (8717)
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