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Украинские воины в последний момент стрелковым огнем сбили FPV-дрон в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, на которых украинские бойцы во время выполнения боевого задания в Донецкой области сбивают вражеский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины в последний момент успели уничтожить стрелковым огнем FPV-дрон, который пытался атаковать их.

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Ни один боец Сил обороны не пострадал, а боевая работа была выполнена успешно.

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Ранее сообщалось, что бойцы ССО поразили "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

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