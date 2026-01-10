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Дроны 68-й бригады ликвидировали 5 оккупантов и технику на улицах Покровска. ВИДЕО
Операторы дронов 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов во время боевых вылетов по улицам Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов были поражены 5 российских военных, автомобиль и квадроцикл.
На кадрах также зафиксирован момент, когда один из военных РФ во время бегства от украинского беспилотника упал задней частью тела прямо на дрон.
Видео своей результативной работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
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