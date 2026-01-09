РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14988 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
12 097 12

Ответ прилетел мгновенно: украинские дроны уничтожили пушку и технику РФ еще до открытия огня. ВИДЕО

Российские войска попытались развернуть огневую позицию для обстрела украинских подразделений, однако реализовать замысел не успели. Ответ Сил обороны Украины был мгновенным и точным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотных систем подразделения СТРИКС совместно с бойцами 22-й отдельной механизированной бригады оперативно обнаружили вражескую артиллерийскую позицию. Как только оккупанты начали подготовку к стрельбе, по целям были нанесены точные удары.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате уничтожены артиллерийская пушка, грузовик, пикап, а также весь вражеский экипаж. Попытка обстрела украинских позиций была сорвана еще на этапе прицеливания.

Смотрите также: Ночная охота: украинские FPV-дроны на оптоволокне уничтожили 28 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж украинского Т-72 под огнем FPV уничтожил российскую пехоту на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23361) уничтожение (10283) дроны (7653) 22 отдельная механизированная бригада (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Відео змонтовано з декількох епізодів і різних джерел, і той, хто монтував ролик, не дуже досвідчений в цій справі.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:54 Ответить
+4
Всі частини ролика зняті навкруг самої гармати біля однієї посадки. Так що йди вже, спіціліст, в чебурнет монтувати фальшивки, як вас солов*їне гуано вчить.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:35 Ответить
+3
Скинутись на дрони, більше таких відео.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:17 Ответить

Загрузка...

 
 