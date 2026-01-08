Экипаж украинского Т-72 под огнем FPV уничтожил российскую пехоту на Сиверском направлении. ВИДЕО

На Сиверском направлении фронта экипаж украинского танка Т-72 10-й отдельной горно-штурмовой бригады продемонстрировал высокое боевое мастерство, уничтожив группу российских пехотинцев в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как танк ведет прицельный огонь по посадке, где находились оккупанты. Работа экипажа напоминает стрельбу в тире: четкое наведение, быстрая коррекция и системное поражение живой силы противника.

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Во время выполнения боевого задания танк дважды подвергся ударам вражеских FPV-дронов-камикадзе. Несмотря на это, машина осталась в строю, а экипаж продолжил выполнение задания до полного подавления позиций противника.

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