Рашист подорвался на мине и взлетел в воздух на Сиверском направлении. ВИДЕО

Рашист на мотоцикле пытался прорваться к полосе ответственности Сил обороны, но подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы батальона беспилотных систем "Небесна Кара" 54-й отдельной механизированной бригады заминировали участок, по которому пытался проехать оккупант на своем мотоцикле.

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Событие операторы засняли беспилотником на Сиверском направлении.

В результате на кадрах видно сверхмощный взрыв, от которого остатки поджаренного захватчика подбросило на несколько метров вверх.

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Ранее сообщалось, что бойцы "Сталевого кордону" разнесли позиции врага на Курском направлении.

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