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Рашист подорвался на мине и взлетел в воздух на Сиверском направлении. ВИДЕО

Рашист на мотоцикле пытался прорваться к полосе ответственности Сил обороны, но подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы батальона беспилотных систем "Небесна Кара" 54-й отдельной механизированной бригады заминировали участок, по которому пытался проехать оккупант на своем мотоцикле.

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Событие операторы засняли беспилотником на Сиверском направлении.

В результате на кадрах видно сверхмощный взрыв, от которого остатки поджаренного захватчика подбросило на несколько метров вверх.

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Ранее сообщалось, что бойцы "Сталевого кордону" разнесли позиции врага на Курском направлении.

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Автор: 

армия РФ (23322) уничтожение (10242) 54 отдельная мехбригада (193) Северск (216)
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Топ комментарии
+11
Льотчик мабуть.
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03.01.2026 14:05 Ответить
+8
Мотоцикл жаль...
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03.01.2026 14:06 Ответить
+7
Падлюка! Таку річ зламав.....
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03.01.2026 14:11 Ответить

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