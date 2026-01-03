Воин 225-го полка устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою. ВИДЕО

Боец Сил обороны батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка вступил в ближний стрелковый бой и ликвидировал трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении организовал засаду в здании и уничтожил рашистов, когда те пытались спрятаться в нем.

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Кадры результативной работы бойца обнародованы в социальных сетях.

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