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Воин 225-го полка устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою. ВИДЕО
Боец Сил обороны батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка вступил в ближний стрелковый бой и ликвидировал трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении организовал засаду в здании и уничтожил рашистов, когда те пытались спрятаться в нем.
Кадры результативной работы бойца обнародованы в социальных сетях.
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+58 Василь Васько #582549
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+38 Анатолій #602391
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+36 Мрачный скептик
показать весь комментарий03.01.2026 13:06 Ответить Ссылка
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