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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Ликвидация российских окукпантов
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Воин 225-го полка устроил засаду и ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою. ВИДЕО

Боец Сил обороны батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка вступил в ближний стрелковый бой и ликвидировал трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин в заснеженной местности на Гуляйпольском направлении организовал засаду в здании и уничтожил рашистов, когда те пытались спрятаться в нем.

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Кадры результативной работы бойца обнародованы в социальных сетях.

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Автор: 

армия РФ (23322) Гуляйполе (242) уничтожение (10242) 225-й ОШП (60)
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Топ комментарии
+58
Рембо відпочиває! Слава Герою!
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03.01.2026 13:00 Ответить
+38
Цей воїн заслуговує найвищої державної нагороди!
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03.01.2026 13:00 Ответить
+36
Таких через один в ВСУ. Пока шваль топится в Тисе, ждет кацапню или распространяют пропаганду кацапни, бойцы ВСУ держат фронт против орд свинорылов.
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03.01.2026 13:06 Ответить

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