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Воїн 225-го полку зробив засідку та ліквідував 3 окупантів у ближньому бою. ВIДЕО
Боєць Сил оборони батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку вступив у ближній стрілецький бій та ліквідував 3 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн у засніженій місцевості на Гуляйпільському напрямку організував засідку в будівлі та знищив рашистів, коли ті намагалися сховатися в ній.
Кадри результативної роботи бійця оприлюднено у соціальних мережах.
Топ коментарі
+58 Василь Васько #582549
показати весь коментар03.01.2026 13:00 Відповісти Посилання
+38 Анатолій #602391
показати весь коментар03.01.2026 13:00 Відповісти Посилання
+36 Мрачный скептик
показати весь коментар03.01.2026 13:06 Відповісти Посилання
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