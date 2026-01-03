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Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Ліквідація російських окупантів
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Воїн 225-го полку зробив засідку та ліквідував 3 окупантів у ближньому бою. ВIДЕО

Боєць Сил оборони батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку вступив у ближній стрілецький бій та ліквідував 3 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн у засніженій місцевості на Гуляйпільському напрямку організував засідку в будівлі та знищив рашистів, коли ті намагалися сховатися в ній.

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Кадри результативної роботи бійця оприлюднено у соціальних мережах.

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армія рф (21542) Гуляйполе (252) знищення (10562) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Топ коментарі
+58
Рембо відпочиває! Слава Герою!
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03.01.2026 13:00 Відповісти
+38
Цей воїн заслуговує найвищої державної нагороди!
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03.01.2026 13:00 Відповісти
+36
Таких через один в ВСУ. Пока шваль топится в Тисе, ждет кацапню или распространяют пропаганду кацапни, бойцы ВСУ держат фронт против орд свинорылов.
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03.01.2026 13:06 Відповісти

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