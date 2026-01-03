Воїн 225-го полку зробив засідку та ліквідував 3 окупантів у ближньому бою. ВIДЕО

Боєць Сил оборони батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку вступив у ближній стрілецький бій та ліквідував 3 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн у засніженій місцевості на Гуляйпільському напрямку організував засідку в будівлі та знищив рашистів, коли ті намагалися сховатися в ній.

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Кадри результативної роботи бійця оприлюднено у соціальних мережах.

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