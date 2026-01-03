Розкидані мертві окупанти валяються у Часовому Яру після невдалих штурмів. ВIДЕО

У Часовому Яру Донецької області українські дрони зафіксували наслідки невдалих штурмів російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевість буквально всіяна мертвою піхотою окупантів, які залишилися після чергових безрезультативних атак на цьому напрямку.

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Кадри з безпілотника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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