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Розкидані мертві окупанти валяються у Часовому Яру після невдалих штурмів. ВIДЕО
У Часовому Яру Донецької області українські дрони зафіксували наслідки невдалих штурмів російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевість буквально всіяна мертвою піхотою окупантів, які залишилися після чергових безрезультативних атак на цьому напрямку.
Кадри з безпілотника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Топ коментарі
+9 Огусто
показати весь коментар03.01.2026 11:17 Відповісти Посилання
+9 Sсhool Bus
показати весь коментар03.01.2026 11:21 Відповісти Посилання
+8 Luka Lukich #363772
показати весь коментар03.01.2026 11:22 Відповісти Посилання
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