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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої за Часів Яр Ліквідація російських окупантів
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Розкидані мертві окупанти валяються у Часовому Яру після невдалих штурмів. ВIДЕО

У Часовому Яру Донецької області українські дрони зафіксували наслідки невдалих штурмів російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевість буквально всіяна мертвою піхотою окупантів, які залишилися після чергових безрезультативних атак на цьому напрямку.

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Кадри з безпілотника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Автор: 

армія рф (21542) штурм (371) знищення (10562) 24 ОМБр імені короля Данила (295) дрони (8717) Часів Яр (428)
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Топ коментарі
+9
І сороки ситі, і ворони наклюються, і собаки не голодні. Одна проблема, де стільки свиней набрати, що б поїли ті кістки, бо в чорноземі вони будуть зайві.
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03.01.2026 11:17 Відповісти
+9
Таке враження, що квартири на Печерських Пагорбах їх вже не цікавлять.
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03.01.2026 11:21 Відповісти
+8
Кацапський флеш-моб - багаття на спині.
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03.01.2026 11:22 Відповісти

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