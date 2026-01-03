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Разбросанные мертвые оккупанты валяются в Часовом Яре после неудачных штурмов. ВИДЕО
В Часовом Яре Донецкой области украинские дроны зафиксировали последствия неудачных штурмов российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местность буквально усеяна мертвой пехотой оккупантов, оставшейся после очередных безрезультативных атак на этом направлении.
Кадры с беспилотника 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.
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показать весь комментарий03.01.2026 11:17 Ответить Ссылка
+9 Sсhool Bus
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+8 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий03.01.2026 11:22 Ответить Ссылка
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