Разбросанные мертвые оккупанты валяются в Часовом Яре после неудачных штурмов. ВИДЕО

В Часовом Яре Донецкой области украинские дроны зафиксировали последствия неудачных штурмов российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местность буквально усеяна мертвой пехотой оккупантов, оставшейся после очередных безрезультативных атак на этом направлении.

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Кадры с беспилотника 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

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