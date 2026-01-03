РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13578 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр Ликвидация российских окукпантов
10 260 19

Разбросанные мертвые оккупанты валяются в Часовом Яре после неудачных штурмов. ВИДЕО

В Часовом Яре Донецкой области украинские дроны зафиксировали последствия неудачных штурмов российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местность буквально усеяна мертвой пехотой оккупантов, оставшейся после очередных безрезультативных атак на этом направлении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадры с беспилотника 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Смотрите также: Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 43-й ОМБр уничтожили вражеский НРК и ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23322) штурм (656) уничтожение (10242) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294) дроны (7619) Часов Яр (425)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
І сороки ситі, і ворони наклюються, і собаки не голодні. Одна проблема, де стільки свиней набрати, що б поїли ті кістки, бо в чорноземі вони будуть зайві.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:17 Ответить
+9
Таке враження, що квартири на Печерських Пагорбах їх вже не цікавлять.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:21 Ответить
+8
Кацапський флеш-моб - багаття на спині.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:22 Ответить

Загрузка...

 
 