Рашист підірвався на міні та злетів у повітря на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Рашист на мотоциклі намагався прорватися до смуги відповідальності Сил оборони, але підірвався на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади замінували ділянку, якою намагався проїхати окупант на своєму мотоциклі.
Подію оператори зафільмували безпілотником на Сіверському напрямку.
У результаті на кадрах видно надпотужний вибух, від якого залишки підсмаженого загарбника підкинуло на кілька метрів угору.
Раніше повідомлялося, що бійці "Сталевого кордону" рознесли позиції ворога на Курському напрямку.
Топ коментарі
+11 Ніхто Петрович
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+8 Luk Viktor
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+7 Oxa Ogel
показати весь коментар03.01.2026 14:11 Відповісти Посилання
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