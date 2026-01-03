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Рашист підірвався на міні та злетів у повітря на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Рашист на мотоциклі намагався прорватися до смуги відповідальності Сил оборони, але підірвався на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади замінували ділянку, якою намагався проїхати окупант на своєму мотоциклі.

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Подію оператори зафільмували безпілотником на Сіверському напрямку.

У результаті на кадрах видно надпотужний вибух, від якого залишки підсмаженого загарбника підкинуло на кілька метрів угору.

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Раніше повідомлялося, що бійці "Сталевого кордону" рознесли позиції ворога на Курському напрямку.

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Автор: 

армія рф (21542) знищення (10562) 54 окрема бригада (189) Сіверськ (218)
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Топ коментарі
+11
Льотчик мабуть.
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03.01.2026 14:05 Відповісти
+8
Мотоцикл жаль...
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03.01.2026 14:06 Відповісти
+7
Падлюка! Таку річ зламав.....
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03.01.2026 14:11 Відповісти

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