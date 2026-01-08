Екіпаж українського Т-72 під вогнем FPV знищив російську піхоту на Сіверському напрямку. ВIДЕО

На Сіверському напрямку фронту екіпаж українського танка Т-72 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади продемонстрував високу бойову майстерність, знищивши групу російських піхотинців у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як танк веде прицільний вогонь по посадці, де перебували окупанти. Робота екіпажу нагадує стрільбу в тирі: чітке наведення, швидка корекція та системне ураження живої сили противника.

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Під час виконання бойового завдання танк двічі зазнав ударів ворожих FPV-дронів-камікадзе. Попри це, машина залишилася в строю, а екіпаж продовжив виконання завдання до повного придушення позицій противника.

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