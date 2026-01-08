Ночная охота: украинские FPV-дроны на оптоволокне уничтожили 28 оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении фронта украинские Силы обороны провели результативную ночную операцию с применением FPV-дронов на оптоволокне, в ходе которой было ликвидировано 28 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных видеокадрах зафиксирована точная и методичная работа украинских операторов в ночных условиях. Благодаря оптоволоконному управлению дроны остаются устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы противника и позволяют поражать цели с высокой точностью даже в сложной местности.
Оккупанты пытались скрываться в укрытиях и посадках, однако это не спасло их от прицельных ударов. Последовательные атаки FPV-дронов привели к полному уничтожению личного состава противника на определенном участке.
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