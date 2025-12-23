На Лиманском направлении уничтожена российская бронемашина и четыре штурмовика. ВИДЕО

На Лиманском направлении украинские военные уничтожили российскую бронированную машину и четырех выживших штурмовиков противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную боевую работу выполнили операторы подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады. После поражения бронетехники оккупантов украинские дроны ликвидировали вражеских пехотинцев, пытавшихся покинуть поврежденную машину и скрыться на местности.

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На обнародованных кадрах зафиксирована горящая российская техника и результаты поражения личного состава противника. Попытка штурмовых действий со стороны войск РФ была сорвана.

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"Нам нравится, как оно горит! Сокрушительная работа наших операторов подразделения FATUM 60-й ОМБр. Горящая вражеская техника, обезвреженные пехотинцы оккупанта на Лиманском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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