На Лиманском направлении уничтожена российская бронемашина и четыре штурмовика. ВИДЕО
На Лиманском направлении украинские военные уничтожили российскую бронированную машину и четырех выживших штурмовиков противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную боевую работу выполнили операторы подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады. После поражения бронетехники оккупантов украинские дроны ликвидировали вражеских пехотинцев, пытавшихся покинуть поврежденную машину и скрыться на местности.
На обнародованных кадрах зафиксирована горящая российская техника и результаты поражения личного состава противника. Попытка штурмовых действий со стороны войск РФ была сорвана.
"Нам нравится, как оно горит! Сокрушительная работа наших операторов подразделения FATUM 60-й ОМБр. Горящая вражеская техника, обезвреженные пехотинцы оккупанта на Лиманском направлении", - говорится в комментарии к видео.
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