Украинские штурмовики ликвидировали семерых оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили группу российских пехотинцев в ближнем бою на Лиманском направлении фронта. Видео боевой работы обнародовали бойцы 1-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах виден момент, когда украинский военный в одиночку ликвидирует трех оккупантов за считанные секунды. Всего в этом эпизоде штурмовой операции было уничтожено семь российских военных.

Боевые действия происходили на Лиманском направлении на Донетчине, где подразделения Сил обороны продолжают сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед и наносить потери в штатных подразделениях противника.

армия РФ (21610) Донецкая область (11585) Лиман (338) бой (227) Покровский район (1425) 60 ОМБр (77)
"Прийшов, побачив, переміг"!
В даному випадку: Прийшли, побачили, перемогли...
Слава бійцям ЗСУ!
12.12.2025 10:56 Ответить
Семеро дохлых кацапов, назовём эту группу, неделькой.
12.12.2025 11:19 Ответить
Будуть знати як повзати по українській землі!
12.12.2025 11:28 Ответить
це не група,а зграя...зграя свинособак.
12.12.2025 11:30 Ответить
 
 