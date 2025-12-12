Украинские штурмовики ликвидировали семерых оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили группу российских пехотинцев в ближнем бою на Лиманском направлении фронта. Видео боевой работы обнародовали бойцы 1-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах виден момент, когда украинский военный в одиночку ликвидирует трех оккупантов за считанные секунды. Всего в этом эпизоде штурмовой операции было уничтожено семь российских военных.

Боевые действия происходили на Лиманском направлении на Донетчине, где подразделения Сил обороны продолжают сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед и наносить потери в штатных подразделениях противника.

Смотрите: Двое бойцов 63-й ОМБР ликвидировали оккупанта, который в одиночку решил штурмовать украинские позиции. ВИДЕО

Смотрите также: Трое бойцов штурмуют вражеский блиндаж и уничтожают пятерых оккупантов. ВИДЕО боя