Украинские штурмовики ликвидировали семерых оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили группу российских пехотинцев в ближнем бою на Лиманском направлении фронта. Видео боевой работы обнародовали бойцы 1-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах виден момент, когда украинский военный в одиночку ликвидирует трех оккупантов за считанные секунды. Всего в этом эпизоде штурмовой операции было уничтожено семь российских военных.
Боевые действия происходили на Лиманском направлении на Донетчине, где подразделения Сил обороны продолжают сдерживать попытки российских войск продвинуться вперед и наносить потери в штатных подразделениях противника.
В даному випадку: Прийшли, побачили, перемогли...
Слава бійцям ЗСУ!