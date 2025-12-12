УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10300 відвідувачів онлайн
Новини Ближній стрілецький бій
6 258 10

Українські штурмовики ліквідували сімох окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники знищили групу російських піхотинців у ближньому бою на Лиманському напрямку фронту. Відео бойової роботи оприлюднили бійці 1-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно момент, коли український військовий одноосібно ліквідує трьох окупантів за лічені секунди. Загалом у цьому епізоді штурмової дії було знищено сімох російських військових.

Бойові дії відбувалися на Лиманському напрямку в Донецькій області, де підрозділи Сил оборони продовжують стримувати спроби російських військ просунутися вперед та завдавати втрат у штатних підрозділах противника.

Дивіться: Двоє бійців 63-ї ОМБР ліквідували окупанта, який самотужки вирішив штурмувати українські позиції. ВIДЕО

Також дивіться: Троє бійців штурмують ворожий бліндаж та знищують п’ятьох окупантів. ВIДЕО бою

Автор: 

армія рф (21351) Донецька область (11383) Лиман (263) бій (251) Покровський район (1794) 60 ОМБр (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"Прийшов, побачив, переміг"!
В даному випадку: Прийшли, побачили, перемогли...
Слава бійцям ЗСУ!
показати весь коментар
12.12.2025 10:56 Відповісти
+8
Семеро дохлых кацапов, назовём эту группу, неделькой.
показати весь коментар
12.12.2025 11:19 Відповісти
+2
Будуть знати як повзати по українській землі!
показати весь коментар
12.12.2025 11:28 Відповісти

Завантаження...

 
 