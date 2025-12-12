Українські штурмовики ліквідували сімох окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники знищили групу російських піхотинців у ближньому бою на Лиманському напрямку фронту. Відео бойової роботи оприлюднили бійці 1-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно момент, коли український військовий одноосібно ліквідує трьох окупантів за лічені секунди. Загалом у цьому епізоді штурмової дії було знищено сімох російських військових.

Бойові дії відбувалися на Лиманському напрямку в Донецькій області, де підрозділи Сил оборони продовжують стримувати спроби російських військ просунутися вперед та завдавати втрат у штатних підрозділах противника.

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