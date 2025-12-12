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Ворог просунувся у кількох населених пунктах Донеччини. Оновлено лінію зіткнення на шахті Капітальна, - DeepState. КАРТА

Ворог просунувся у кількох населених пунктах Донеччини

Ворог просунувся в Покровському та Краматорському районах Донеччини. Лінія фронту уточнена на шахті Капітальна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся у Володимирівці (Покровський район, Донецька область), Паньківці (Покровський район, Донецька область), Новоекономічному (Покровський район, Донецька область), поблизу Мирнограду (Покровський район, Донецька область) та Софіївки (Краматорський  район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення на шахті Капітальна.

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Оновлені карти

Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна
Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна
Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна
Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна
Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна
Ворог просунувся на Донеччині: оновлена лінія зіткнення на шахті Капітальна

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Автор: 

Донецька область (11383) Мирноград (278) Краматорський район (1295) Покровський район (1794) Софіївка (6) Новоекономічне (29) Володимирівка (25) Панківка (8) DeepState (551)
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