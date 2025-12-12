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Ворог просунувся у кількох населених пунктах Донеччини. Оновлено лінію зіткнення на шахті Капітальна, - DeepState. КАРТА
Ворог просунувся в Покровському та Краматорському районах Донеччини. Лінія фронту уточнена на шахті Капітальна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся у Володимирівці (Покровський район, Донецька область), Паньківці (Покровський район, Донецька область), Новоекономічному (Покровський район, Донецька область), поблизу Мирнограду (Покровський район, Донецька область) та Софіївки (Краматорський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення на шахті Капітальна.
Оновлені карти
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