РУС
Новости Обновленные карты DeepState
Враг продвинулся в нескольких населенных пунктах Донетчины. Обновлена линия соприкосновения на шахте Капитальная, - DeepState. КАРТА

Враг продвинулся в нескольких населенных пунктах Донецкой области

Враг продвинулся в Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Линия фронта уточнена на шахте Капитальная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся во Владимировке (Покровский район, Донецкая область), Паньковке (Покровский район, Донецкая область), Новоэкономическом (Покровский район, Донецкая область), вблизи Мирнограда (Покровский район, Донецкая область) и Софиевки (Краматорский район, Донецкая область). Уточнена линия соприкосновения на шахте Капитальная.

Обновленные карты

Враг продвинулся в Донецкой области: обновленная линия соприкосновения на шахте Капитальная
наслідок шашликів....
