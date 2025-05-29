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Троє бійців штурмують ворожий бліндаж та знищують п’ятьох окупантів. ВIДЕО бою
Троє бійців полку "СКАЛА" успішно провели штурм ворожого бліндажа та ліквідували п'ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+22 Сергій Малецький
показати весь коментар29.05.2025 09:33 Посилання
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.05.2025 09:29 Посилання
+9 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар29.05.2025 12:33 Посилання
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Бігли по відкритій місцевості і якби орки не ховалися, то все було б не так радісно...
Хоча, якщо аеророзвідка доповіла, що щури сховалися у бліндажі, то ризик був мінімальний...