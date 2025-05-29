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Новини Ближній стрілецький бій
14 055 23

Троє бійців штурмують ворожий бліндаж та знищують п’ятьох окупантів. ВIДЕО бою

Троє бійців полку "СКАЛА" успішно провели штурм ворожого бліндажа та ліквідували п'ятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів із автоматів ліквідували окупантів, які застрибнули до них в окоп: "Чалять манюні. Шо ви, кіси, кукісуліки? Три дибіла". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) бій (179)


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Топ коментарі
+22
Слава ЗСУ.
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29.05.2025 09:33
+19
Щира вдячність та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників...
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29.05.2025 09:29
+9
І лисий з кварталу теж набої подає🤣
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29.05.2025 12:33
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Щира вдячність та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників...
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29.05.2025 09:29 Відповісти
Слава ЗСУ.
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29.05.2025 09:33 Відповісти
Повезло хлопцям!
Бігли по відкритій місцевості і якби орки не ховалися, то все було б не так радісно...
Хоча, якщо аеророзвідка доповіла, що щури сховалися у бліндажі, то ризик був мінімальний...
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29.05.2025 09:42 Відповісти
таких штурмів, як правило, без постійного радіозв'язку з "очами" весільного мавіка, який спостерігає за обстановкою довкола, не буває. Тому тут більша доля правильної організації, управління, ну і відваги. Звісно є і везіння, бо у запалі можно не помітити ПФМку або кацапський міномет вдарить, якщо у них є на той момент "очі" у небі.
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29.05.2025 09:54 Відповісти
Відчайдушні хлопці! Справжні українські козаки. Бережи їх Боже!
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29.05.2025 10:46 Відповісти
Десь поряд, і резніков з бакановим та верещучкою, мабуть, ЗАХИЩАЮТЬ Україну!?!?
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29.05.2025 11:49 Відповісти
І лисий з кварталу теж набої подає🤣
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29.05.2025 12:33 Відповісти
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29.05.2025 16:36 Відповісти
Якi ж вi додельнi, нашi хлопчiнятко! 👍
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29.05.2025 11:56 Відповісти
А де ж важкий дрон з ТМ кой??? Вона б дуже спростила виконня БЗ, і не треба було б так ризикувати!!!!
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29.05.2025 12:13 Відповісти
важкий дрон вартує грубі гроші. Може ви не знаєте, але в нас катастрофічно не вистачає дронів в усі підрозділах крім лінії дронів : птахи мадяри, к 2 , ахілес, фенікс, рарог. Це піар акція зеленського, бо в тих же Силах безпілотних систем по полки і бригади додаткового фінасування немає по кілька мільярдів немає. а лінія дронів яка в сухупутних військах має: мадяр - 6 мільярдів, к2, фенікс, ахілес по 4 ярди кожному. А нафіга було створювати Сили безпілотних систем, не давати грошей і фінансувати якусь розпіарену лінію дронів??? Дайте такі кошти підрозділам безпілотних систем таке гігантське фінансування як а ля мадяр і в них бойові результати влетять до небес. але зелені гниди мають свою корупційну логіку
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29.05.2025 12:46 Відповісти
А куди ж всі бабки уходять, що ні снарядів ні дронів немає?
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29.05.2025 13:25 Відповісти
Как куда? На счета в израиле или на кайманы.
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29.05.2025 13:35 Відповісти
Усі бабки переправляються із закупівлі дронів і *********** на стабілізацію цін на скумбрію 8 грн. за 1 кг. Наразі це важливіше ніж якісь там патрони-дрони. Перепитайте хазяйку зеленського, без запеченої скумбрії у верховного не працюють мізки. Саме високі ціни в 2023 на сиру скумбрію, і як наслідок, відсутність фосфору в мізках верховного, не дали реалізувати свій геніальний контрнаступ-2023. А винен в високих цінах на скумбрію славнозвісний сержант Маркус.
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29.05.2025 14:20 Відповісти
Хоз..ка це як я розумію ер..к?
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29.05.2025 18:45 Відповісти
М'ясні штурми бліндажів і посадок це і є конвеєр смерті українців, створений зеленими гнидами. Сьогодні війна повина бути на основі високоточної зброї, мільйонами дронів. Тому, було і створене це поліцейськотцкушне ОЗУ для поповнення смертників.
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29.05.2025 14:50 Відповісти
вот это я понимаю
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29.05.2025 17:22 Відповісти
Боже, бережи наших захисників! Дай кожному Янгола охоронця!
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30.05.2025 08:57 Відповісти
 
 