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Новости Ближний стрелковый бой
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Трое бойцов штурмуют вражеский блиндаж и уничтожают пятерых оккупантов

Трое бойцов полка "СКАЛА" успешно провели штурм вражеского блиндажа и ликвидировали пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов из автоматов ликвидировали оккупантов, которые запрыгнули к ним в окоп: "Чалят манюни. Шо вы, кисы, кукисулики? Три дибила". ВИДЕО

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армия РФ (19592) уничтожение (7171) бой (178)


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Щира вдячність та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників...
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29.05.2025 09:29 Ответить
Слава ЗСУ.
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29.05.2025 09:33 Ответить
Повезло хлопцям!
Бігли по відкритій місцевості і якби орки не ховалися, то все було б не так радісно...
Хоча, якщо аеророзвідка доповіла, що щури сховалися у бліндажі, то ризик був мінімальний...
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29.05.2025 09:42 Ответить
таких штурмів, як правило, без постійного радіозв'язку з "очами" весільного мавіка, який спостерігає за обстановкою довкола, не буває. Тому тут більша доля правильної організації, управління, ну і відваги. Звісно є і везіння, бо у запалі можно не помітити ПФМку або кацапський міномет вдарить, якщо у них є на той момент "очі" у небі.
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29.05.2025 09:54 Ответить
Відчайдушні хлопці! Справжні українські козаки. Бережи їх Боже!
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29.05.2025 10:46 Ответить
 
 