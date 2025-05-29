Трое бойцов штурмуют вражеский блиндаж и уничтожают пятерых оккупантов

Трое бойцов полка "СКАЛА" успешно провели штурм вражеского блиндажа и ликвидировали пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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