4 148 8
Трое бойцов штурмуют вражеский блиндаж и уничтожают пятерых оккупантов
Трое бойцов полка "СКАЛА" успешно провели штурм вражеского блиндажа и ликвидировали пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бігли по відкритій місцевості і якби орки не ховалися, то все було б не так радісно...
Хоча, якщо аеророзвідка доповіла, що щури сховалися у бліндажі, то ризик був мінімальний...